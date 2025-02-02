Tam Bir Aşk Adam! Cemre Baysel'le Dolu Dizgin Aşk Yaşayan Aytaç Şaşmaz'dan Biricik Sevgilisine Tam Destek!
Tam Bir Aşk Adam! Cemre Baysel'le Dolu Dizgin Aşk Yaşayan Aytaç Şaşmaz'dan Biricik Sevgilisine Tam Destek!
Baht Oyunu isimli diziyle yolları kesişen iki ünlü oyuncu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz iki arkadaş olarak başladıkları bu yola çift olarak devam etme kararı almıştı. Birlikte oldukları dönemde oldukça yakıştırılan çift 2022 yılında bir ayrılık yaşamıştı. Şaşmaz ve Baysel ikilisi bu ayrılığa dayanamayıp geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci şansı vermişti. Şimdilerde aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Aytaç Şaşmaz, bir mekan çıkışında Tolga Bozduman'ın objektifine yakalandı. Şaşmaz'ın Baysel hakkındaki sözleri gündem oldu.
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Genç oyuncu Cemre Baysel, son dönemdeki oldukça başarılı oyunculuk performansıyla adını sık sık duyduğumuz bir isim. Öyle ki şimdilerde kendisini 'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...' isimli diziyle televizyon ekranlarında görüyoruz.
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Aytaç Şaşmaz ise 'Sen Ağlama İstanbul' isimli televizyon dizisinde hayat verdiği 'Ferhat' karakteriyle karşımıza çıkıyor.
Baysel ve Şaşmaz ikilisi 2022 yılında birlikteliklerini sonlandırmalarının ardından ilişkilerine ikinci şansı vererek geride bıraktığımız 2024 yılında tekrar bir araya gelme kararı almıştı.
Aşklarına kaldıkları yerden tam gaz devam eden çift, sevgi dolu kareler paylaşarak hayranlarının da kalplerinde taht kurmaya devam ediyor. Bu ünlü çiftimiz, birbirlerine her defasında öyle bir aşkla bakıyor ki, ne yalan söyleyelim bizim bile içimiz gidiyor!
Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında Tolga Bozduman'ın objektiflerine yakalanan Aytaç Şaşmaz'a biricik sevgilisinin dizisini takip edip etmediği soruldu.
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Gerçek aşk böyle bir şey olacak ki, Şaşmaz bu soruyu ''Cemre'nin her şeyini takip ediyorum tabii ki!'' diyerek yanıtladı.
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