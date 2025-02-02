Elvin Levinler, Kalp Operasyonunun Sebebini Matcha Çayına Bağlayan Haberleri Eleştirdi!

Eski oyuncu Elvin Levinler, şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor biliyorsunuz. Ünlü Influencer, geçtiğimiz günlerde kalbinden bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini üzmüştü. Şimdilerde sağlığına kavuşan Levinler'in bu operasyonun ardından doktorunun ''matcha muça çayı''nı çok fazla içmeyin uyarısının ardından yaptığı paylaşımla birlikte ünlü ismin kalp rahatsızlığının sebebi birçok haber kaynağınca bu çaya bağlanmıştı. Bu yüzden operasyon geçirdiği haberleri birçok farklı mecrada yayılmaya başlayınca Elvin Levinler'den açıklama geldi.