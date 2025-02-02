Elvin Levinler, Kalp Operasyonunun Sebebini Matcha Çayına Bağlayan Haberleri Eleştirdi!
Elvin Levinler, Kalp Operasyonunun Sebebini Matcha Çayına Bağlayan Haberleri Eleştirdi!
Eski oyuncu Elvin Levinler, şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor biliyorsunuz. Ünlü Influencer, geçtiğimiz günlerde kalbinden bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini üzmüştü. Şimdilerde sağlığına kavuşan Levinler'in bu operasyonun ardından doktorunun ''matcha muça çayı''nı çok fazla içmeyin uyarısının ardından yaptığı paylaşımla birlikte ünlü ismin kalp rahatsızlığının sebebi birçok haber kaynağınca bu çaya bağlanmıştı. Bu yüzden operasyon geçirdiği haberleri birçok farklı mecrada yayılmaya başlayınca Elvin Levinler'den açıklama geldi.
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Geçmiş yıllarda 'Alemin Kralı' gibi döneminin çok izlenen televizyon dizilerinin birinde yer alan Elvin Levinler'i şimdilerde sosyal medyada ürettiği içeriklerle görüyoruz.
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Doğal ürünlere olduğu kadar matcha çayına da sevdalı olduğunu bildiğimiz ünlü içerik üreticisi, denediği farklı tarifleri takipçileriyle de paylaşıyordu.
Levinler, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir gönderiyle tüm takipçilerini şaşırtarak bir kalp operasyonu geçirdiğini açıkladı. Ardından iyi olduğuna dair gönderileriyle takipçilerini haberdar etmeyi de ihmal etmedi.
Operasyonun ardından doktorunun "Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin' dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi. Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri." uyarısını takipçileriyle de paylaştı.
Doktorunun uyarısını paylaşmasının ardından hakkında bir sürü asılsız haber çıkan Elvin Levinler'in kalp ameliyatını matcha çayı yüzünden olduğu iddia edilmeye başlandı.
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Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına Elvin Levinler, kendi hesabından yayınladığı yeni bir videoyla gerekli düzeltmeleri yaptı. Operasyonu matcha yüzünden geçirmediğinin altını çizdi.
Elvin Levinler'in açıklamasının tamamını merak edenler için👇
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