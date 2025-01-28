Kıvılcım Ural 'Miyav'ıyla, Şimdilerde 'HavHavHav' Şarkısıyla Gündemde Olan Lvbel C5'i Fena Tiye Aldı!
Kıvılcım Ural 'Miyav'ıyla, Şimdilerde 'HavHavHav' Şarkısıyla Gündemde Olan Lvbel C5'i Fena Tiye Aldı!
Şimdilerde rap müziğe kendince bir yorum getirerek, şahsına münhasır tavırları ve kendince oturttuğu şarkı yazım diliyle dikkat çeken Lvbel C5'in adını mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisinin en son yayınladığı şarkısı ''HAVHAVHAV'' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nakaratı 'hav hav'lardan oluşan şarkı, birçok sosyal medya kullanıcısının olduğu gibi ünlü isimlerin de diline düştü. Kıvılcım Ural, ''HAVHAVHAV'' şarkısını ''Miyav Miyav'' diyerek tiye aldığı videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak gündem oldu.
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Son yılların en çok konuşulan rapçilerinden biri olan Lvbel C5, kendine has oluşturduğu şarkı dili ve birçok şarkısında benzer kelime ve kelime gruplarını kullanmasıyla tanınıyor.
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Kendisi en son ''HAVHAVHAV'' isimli şarkısını yayınladı. Şarkı çıktığı ilk andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nakaratı 'hav hav'lardan oluşan şarkı, birçok kullanıcının eleştiri odağı haline geldi.
Kaan Tangöze ile 2018 yılında hayatını birleştiren Kıvılcım Ural'ın adını bu evliliğin ardından magazin dünyasında duymaya başlamıştık biliyorsunuz.
Şimdilerde aktif sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken şarkıcı Kıvılcım Ural, paylaştığı bir videoyla şimdilerin viral şarkısı ''HAVHAVHAV''ı fena tiye aldı.
''Ben de bir tane şarkı yaptım, ''Miyavmiyav miyavmiyav...'' diyen Ural'ın bu paylaşımı kısa sürede epey dikkat çekti.
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Kıvılcım Ural'ın yeni 'Miyavmiyav' şarkısını merak edenleri şöyle alalım👇
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