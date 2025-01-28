Kıvılcım Ural 'Miyav'ıyla, Şimdilerde 'HavHavHav' Şarkısıyla Gündemde Olan Lvbel C5'i Fena Tiye Aldı!

Şimdilerde rap müziğe kendince bir yorum getirerek, şahsına münhasır tavırları ve kendince oturttuğu şarkı yazım diliyle dikkat çeken Lvbel C5'in adını mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisinin en son yayınladığı şarkısı ''HAVHAVHAV'' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nakaratı 'hav hav'lardan oluşan şarkı, birçok sosyal medya kullanıcısının olduğu gibi ünlü isimlerin de diline düştü. Kıvılcım Ural, ''HAVHAVHAV'' şarkısını ''Miyav Miyav'' diyerek tiye aldığı videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak gündem oldu.