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Tekelleşme Olayında Ayşe Barım'ı Yerden Yere Vuran Farah Zeynep Abdullah Konu Geziye Gelince Karar Değiştirdi

Tekelleşme Olayında Ayşe Barım'ı Yerden Yere Vuran Farah Zeynep Abdullah Konu Geziye Gelince Karar Değiştirdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.01.2025 - 20:57

Tekelleşme iddialarında ön plana çıkması sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer ve ID İletişim ortak kurucusu Ayşe Barım en son noktada  Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından 'hükümeti ortadan kaldırmak' amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirme suçlamasıyla da tutuklanmıştı. 

Tekelleşme iddiaları gündemdeyken Ayşe Barım'ı yerden yere vuran Farah Zeynep Abdullah konu Gezi'ye bağlanınca kararını değiştirdi! Geçtiğimiz dakikalarda da 'akılalmaz bir yerdeyiz' diyerek Ayşe Barım'a yapılan hukuksuzluğun altını çizdiği upuzun bir açıklama paylaştı.

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ID İletişim ortak kurucusu, ünlü menajer Ayşe Barım'ın ön planda yer aldığı dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları gündeme bomba gibi oturmuştu. ID İletişim oyuncuları konuya tamamen ajanaları ve menajerlerini koruyarak yaklaşırken meseleye farklı tepkiler veren isimler de olmuştu.

ID İletişim ortak kurucusu, ünlü menajer Ayşe Barım'ın ön planda yer aldığı dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları gündeme bomba gibi oturmuştu. ID İletişim oyuncuları konuya tamamen ajanaları ve menajerlerini koruyarak yaklaşırken meseleye farklı tepkiler veren isimler de olmuştu.

Farah Zeynep Abdullah da bu isimlerden biriydi tabii ki. Tekelleşme iddialarını alıntılayan Farah Zeynep Abdullah epey keyfilenmiş, "Hadi bakalım kolay gelsin!💃 💃" yorumunda bulunmuştu.

Farah Zeynep Abdullah da bu isimlerden biriydi tabii ki. Tekelleşme iddialarını alıntılayan Farah Zeynep Abdullah epey keyfilenmiş, "Hadi bakalım kolay gelsin!💃 💃" yorumunda bulunmuştu.

Hatta konuya "kadın dayanışması ve güçlü kadını çekememe" açısından bakan Bergüzar Korel ve diğer meslektaşlarına da "Hönkürtmeyin! Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" diyerek cevap vermişti.

Hatta konuya "kadın dayanışması ve güçlü kadını çekememe" açısından bakan Bergüzar Korel ve diğer meslektaşlarına da "Hönkürtmeyin! Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" diyerek cevap vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bildiğiniz üzere tekelleşme mevzusu nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde geziye kaydı. Tekeleşme iddiaları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, geçtiğimiz gün Barım'ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Bildiğiniz üzere tekelleşme mevzusu nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde geziye kaydı. Tekeleşme iddiaları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, geçtiğimiz gün Barım'ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Mesele geziye kayınca yaşananlardan rahatsız olan Farah Zeynep Abdullah ilk zeytin dalını uzatmış, Ayşe Barım'ın gezinin odağında olduğu iddiası sebebiyle tutuklanmasını anlamlandıramamıştı.

Mesele geziye kayınca yaşananlardan rahatsız olan Farah Zeynep Abdullah ilk zeytin dalını uzatmış, Ayşe Barım'ın gezinin odağında olduğu iddiası sebebiyle tutuklanmasını anlamlandıramamıştı.

Kaçıranlar için Farah'ın ilk adımının detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından birçok oyuncu Barım'a destek mesajları paylaşırken sessizliğini koruyan ve istifini bozmayan Farah Zeynep Abdullah az önce kararını değiştirdi. X'te yaptığı bir paylaşımda ilk kez uzun yazacağını belirten Farah, "Ayşe Barım'a karşı yapılan hukuksuzluk inanılır gibi değil" dedi ve devam etti;

Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından birçok oyuncu Barım'a destek mesajları paylaşırken sessizliğini koruyan ve istifini bozmayan Farah Zeynep Abdullah az önce kararını değiştirdi. X'te yaptığı bir paylaşımda ilk kez uzun yazacağını belirten Farah, "Ayşe Barım'a karşı yapılan hukuksuzluk inanılır gibi değil" dedi ve devam etti;

'Sektördeki denetim problemi, kuralsızlık, haksızlıklar konuşulurdu, tekelleşme konuşulurdu, belki iyi sonuçlar doğururdu, çok fazla insan da vardı fikirlerini veya yaşadıklarını paylaşmak, kendileri için olmasa bile başkalarına fayda sağlayabilecek bilgiler aktarmak için cesaret bulmuş olan… 

Hep birlikte daha fazla mağduriyet önlenebilirdi belki. amaç sadece bir kadının yaptıkları veya yapmadıkları değil, yapımcıları da, genel olarak kurulmuş düzenlerini de iyileştirmekti ve evet, medya baskısı olmasa inanın yıllardır şahsen de yaşadığım gibi kim ne derse desin sektör içinde bunları konuşana arkasından deli meli gibi etiketler yapıştırıp yola devam edilirdi.  

Bunlar elbet konuşulacak, biz olmasak bile bizden sonrakiler konuşacak ama şu an geziden, henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı saçmalığından -ki imza kampanyaları da yapılmıştı, bu nasıl saçmalık da demiştik o kafana göre suçlama yasasına- ve helpturkey paylaşımlarından ötürü Ayşe'nin tutuklandığı, akıl almaz bi yerdeyiz. Yine ve yeniden ve zaten, aslında her zamanki gibi önce adalet dediğimiz bir noktadayız.   

Her şey ama her şey birbirine girmiş durumda bi yandan insanlar hiç uğruna ölürken bi yandan yaşayanların da umutları ölüyor, hayatları ellerinden alınmış insanların ardından kendi hayatına dönmeye, çaresizce yaşama devam etmeye çalıştıkça orada da bambaşka bir karanlığa terk edilmiş hissediyorsun.   

İyice bok oldu her yer herkes korkuyor ve herkes haklı bu distopyada korkmamak için sebebimiz yok. 

Umarım düzelir dicem de işte… Tabii ki düzelecek, elbet düzelecek biz görür müyüz bilmiyorum sadece!'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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cem72004

Onedio atacağın başlığa başlarım senin. Karar marar değiştirmedi. Sadece hukuksuzluğa tepki gösteriyor. Ayşe barım masum değil ama suçlandığı ile yaptığı far... Devamını Gör