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Gezi'nin Planlayıcılarından Olduğu İddiasıyla Gözaltına Alınan Ayşe Barım'a Farah Zeynep Abdullah'tan Destek!

Gezi'nin Planlayıcılarından Olduğu İddiasıyla Gözaltına Alınan Ayşe Barım'a Farah Zeynep Abdullah'tan Destek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2025 - 11:12

Dizi sektöründe tekelleşme iddialarının ortaya atılmasının ardından adını gündemde duymaya başladığımız Ayşe Barım iddiaları yalanlamıştı. Hakkında soruşturma açılmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yurt dışı çıkış yasağı konan isimle ilgili bugün şok bir gelişme yaşandı. Barım'ın Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair basında yer alan iddialar sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçunda geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Barım'a tekelleşme iddialarıyla ilgili görüşünü dile getirmekten hiç geri durmayan Farah Zeynep Abdullah ilk destek veren isim oldu!

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Ortak kurucusu olduğu ID İletişim Ajansı ve "dizi sektöründeki tekelleşme" iddialarıyla birlikte gündemde gördüğümüz Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Ortak kurucusu olduğu ID İletişim Ajansı ve "dizi sektöründeki tekelleşme" iddialarıyla birlikte gündemde gördüğümüz Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Barım'a yönelik başlatılan re’sen soruşturma kapsamının içeriğinde birçok iddia yer alırken kendisi hakkında geçtiğimiz haftalarda yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Barım'a yönelik başlatılan re’sen soruşturma kapsamının içeriğinde birçok iddia yer alırken kendisi hakkında geçtiğimiz haftalarda yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise şok bir gelişme yaşandı ve DHA'nın aktardığına göre Barım, sabah saatlerinde 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz saatlerde ise şok bir gelişme yaşandı ve DHA'nın aktardığına göre Barım, sabah saatlerinde 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 'Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır.' ifadeleri yer aldı.

Bu süreçte "tekelleşme" ile ilgili tepkilerini sosyal medyadan duyurmaktan bir an olsun çekinmeyen Farah Zeynep Abdullah Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bu süreçte "tekelleşme" ile ilgili tepkilerini sosyal medyadan duyurmaktan bir an olsun çekinmeyen Farah Zeynep Abdullah Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda "Bu öyle böyle değil inanılmaz bir saçmalık" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda "Bu öyle böyle değil inanılmaz bir saçmalık" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
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Abdullah'ın desteğine eleştiriler de gecikmedi 👇

Abdullah'ın desteğine eleştiriler de gecikmedi 👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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