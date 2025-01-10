Her Konuda Ayrı Fikre Sahip Olan Birsen Altuntaş ve Farah Zeynep Abdullah Tartışmasında Round 2 mi Geliyor?

ID İletişim ve Ayşe Barım hakkındaki iddiaların ardından magazin gündemi 'dizi sektöründeki tekelleşmelerle' çalkalanıyor. Bünyesinde Hazal Kaya'dan Tutun da Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola'ya kadar Türkiye'nin en ünlü isimlerini bulunduran ajans ise iddiaları sonuna kadar yalanladı.

Dizi sektöründeki diğer isimler tekelleşmeden dert yanarken olaya ilk tepkiyi gösteren isim Farah Zeynep Abdullah oldu. Ardından Bergüzar Korel'in kadın dayanışması çağrısına çıkışan Farah Zeynep'e bu sefer de Birsen Altuntaş taş attı!