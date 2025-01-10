Her Konuda Ayrı Fikre Sahip Olan Birsen Altuntaş ve Farah Zeynep Abdullah Tartışmasında Round 2 mi Geliyor?
Her Konuda Ayrı Fikre Sahip Olan Birsen Altuntaş ve Farah Zeynep Abdullah Tartışmasında Round 2 mi Geliyor?
ID İletişim ve Ayşe Barım hakkındaki iddiaların ardından magazin gündemi 'dizi sektöründeki tekelleşmelerle' çalkalanıyor. Bünyesinde Hazal Kaya'dan Tutun da Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola'ya kadar Türkiye'nin en ünlü isimlerini bulunduran ajans ise iddiaları sonuna kadar yalanladı.
Dizi sektöründeki diğer isimler tekelleşmeden dert yanarken olaya ilk tepkiyi gösteren isim Farah Zeynep Abdullah oldu. Ardından Bergüzar Korel'in kadın dayanışması çağrısına çıkışan Farah Zeynep'e bu sefer de Birsen Altuntaş taş attı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş ve Farah Zeynep Abdullah arasındaki gerginlik 2021 senesine dayanıyor bildiğiniz gibi. Farah Zeynep'in o dönem oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağını ifşalayan Birsen Altuntaş, hem dizinin senaristi hem de Farah'la gerilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz aylarda ise bu tartışma yeniden alevlenmiş Birsen Altuntaş'la "İkimiz de farklı cephelerde aynı savaşları veren kadınlarız Birsen'im… Çok boş yapıyorsun, bir yol çizmişsin ilerliyorsun, o yoldan ben gelmek zorunda değilim Birsen'im…" şeklinde konuşan Farah Zeynep Abdullah gündeme yerleşmişti.
Genellikle adını gündemdeki olaylara, atılan tweetlere verdiği cevaplarla duyduğumuz Farah Zeynep Abdullah son günlerin en olaylı manşeti olan ID İletişim iddialarına da ilk tepki veren isim olmuştu.
ID İletişim ajansına bağlı olarak çalışan Bergüzar Korel'in "kadın dayanışması nerede?" çağrısına "hönkürtmeyin" şeklinde cevap veren Farah Zeynep Abdullah cevabını yine Korel'den almıştı.
Birsen Altuntaş sektördeki tekelleşmeye tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah'a bu sefer "Yasal haklarını da kullansınlar, story'lerde kalmasın. Her şeye atlayan Farah Zeynep hadi göster kendini..." sözleriyle seslendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın