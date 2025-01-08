onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burcu Biricik'e Destek Veren Afra Saraçoğlu ID İletişim ve Ayşe Barım İddialarının Gündem Olmasından Rahatsız!

Burcu Biricik'e Destek Veren Afra Saraçoğlu ID İletişim ve Ayşe Barım İddialarının Gündem Olmasından Rahatsız!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2025 - 23:57

Magazin gündemi Tv100'ün ortaya attığı iddialarla çalkalanmaya devam ederken bugün ilk defa ajanstan açıklama geldi. Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım ve ID İletişim'e bağlı oyuncuların odak noktası haline getirdiği iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Şirket ise 'ahlak dışı' bulduğu bu iddiaları yalanladı. Hazal Kaya ise çıkan haberlere ilk ateş püsküren isim oldu. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal ve Bergüzar Korel gibi ajansın altındaki oyuncular sessizliğini bozarken Burcu Biricik iddiaların magazin malzemesi haline getirilmesinden şikayetçi olmuştu. Biricik'e destek veren ilk isim Afra Saraçoğlu oldu. Oyuncu, Burcu Biricik'in hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Aslı Enver, Fahriye Evcen,Ezgi Mola, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi sektörün en gözde isimlerinin bünyesinde barındığırdığı ID İletişim şirketinin kurucu ortaklarından olan menajer Ayşe Barım hakkında Tv100 tarafından ortaya atılan iddialar gündeme damga vurmuştu.

Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Aslı Enver, Fahriye Evcen,Ezgi Mola, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi sektörün en gözde isimlerinin bünyesinde barındığırdığı ID İletişim şirketinin kurucu ortaklarından olan menajer Ayşe Barım hakkında Tv100 tarafından ortaya atılan iddialar gündeme damga vurmuştu.

Ortaya atılan iddiaların bir anda odak noktası olan Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim yaptıkları açıklamada "Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir." ifadelerine yer vererek iddiaları yalanladı.

Ortaya atılan iddiaların bir anda odak noktası olan Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim yaptıkları açıklamada "Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir." ifadelerine yer vererek iddiaları yalanladı.

Şirketin açıklamasının ardından Hazal Kaya iddialara ilk tepki gösteren isim olmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barım’a yönelik eleştirilere ateş püskürmüştü.

Şirketin açıklamasının ardından Hazal Kaya iddialara ilk tepki gösteren isim olmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barım’a yönelik eleştirilere ateş püskürmüştü.

Hazal Kaya'nın açıklamasının detaylarından sizin için bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ardından oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım'a ünlü isimlerden destek gecikmemiş, İD İletişim bünyesindeki Sinem Kobal, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler sosyal medya hesaplarından Hazal Kaya'nın yaptığı paylaşımla yeniden tepki göstermişti.

Ardından oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım'a ünlü isimlerden destek gecikmemiş, İD İletişim bünyesindeki Sinem Kobal, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler sosyal medya hesaplarından Hazal Kaya'nın yaptığı paylaşımla yeniden tepki göstermişti.

ID İletişim bünyesinde bulunan Ahmet Rıfat Şungar, Ali Atay, Alp Navruz, Aslı Enver, Bensu Soral, Berkay Ateş, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Bülent İnal, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Devrim Yakut, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Ekin Koç, Erkan Can, Esra Bilgiç, Fahriye Evcen, Fatih Akın, Fatih Artman, Hakan Kurtaş, Halit Özgür Sarı, Hande Erçel, Hümeyra, İbrahim Selim, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Mehmet Kurtuluş, Merve Dizdar, Metin Akdülger, Miray Daner, Nehir Erdoğan, Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Oktay Çubuk, Pınar DenizRıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serkan Altunorak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Şükrü Özyıldız, Taro Emir Tekin, Zafer Algöz ve Zerrin Tekindor ise ajansa yöneltilen iddialar karşısında sessizliğini korumayı tercih ediyor.

Sektörle ilgili iddiaların ortaya atılmasının ardından konuya dair bir açıklama da güzel oyuncu Burcu Biricik'ten geldi. Biricik iddiaların magazin malzemesine dönüşmesini eleştirdi.

Sektörle ilgili iddiaların ortaya atılmasının ardından konuya dair bir açıklama da güzel oyuncu Burcu Biricik'ten geldi. Biricik iddiaların magazin malzemesine dönüşmesini eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleği etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya, nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılamadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük." ifadelerini kullanan Biricik'e destek veren isim Afra Saraçoğlu oldu!

"Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleği etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya, nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılamadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük." ifadelerini kullanan Biricik'e destek veren isim Afra Saraçoğlu oldu!

Saraçoğlu, Burcu Biricik'in hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın