Burcu Biricik'e Destek Veren Afra Saraçoğlu ID İletişim ve Ayşe Barım İddialarının Gündem Olmasından Rahatsız!
Magazin gündemi Tv100'ün ortaya attığı iddialarla çalkalanmaya devam ederken bugün ilk defa ajanstan açıklama geldi. Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım ve ID İletişim'e bağlı oyuncuların odak noktası haline getirdiği iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Şirket ise 'ahlak dışı' bulduğu bu iddiaları yalanladı. Hazal Kaya ise çıkan haberlere ilk ateş püsküren isim oldu. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal ve Bergüzar Korel gibi ajansın altındaki oyuncular sessizliğini bozarken Burcu Biricik iddiaların magazin malzemesi haline getirilmesinden şikayetçi olmuştu. Biricik'e destek veren ilk isim Afra Saraçoğlu oldu. Oyuncu, Burcu Biricik'in hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Aslı Enver, Fahriye Evcen,Ezgi Mola, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi sektörün en gözde isimlerinin bünyesinde barındığırdığı ID İletişim şirketinin kurucu ortaklarından olan menajer Ayşe Barım hakkında Tv100 tarafından ortaya atılan iddialar gündeme damga vurmuştu.
Ortaya atılan iddiaların bir anda odak noktası olan Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim yaptıkları açıklamada "Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir." ifadelerine yer vererek iddiaları yalanladı.
Şirketin açıklamasının ardından Hazal Kaya iddialara ilk tepki gösteren isim olmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barım’a yönelik eleştirilere ateş püskürmüştü.
Ardından oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım'a ünlü isimlerden destek gecikmemiş, İD İletişim bünyesindeki Sinem Kobal, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler sosyal medya hesaplarından Hazal Kaya'nın yaptığı paylaşımla yeniden tepki göstermişti.
Sektörle ilgili iddiaların ortaya atılmasının ardından konuya dair bir açıklama da güzel oyuncu Burcu Biricik'ten geldi. Biricik iddiaların magazin malzemesine dönüşmesini eleştirdi.
"Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleği etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya, nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılamadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük." ifadelerini kullanan Biricik'e destek veren isim Afra Saraçoğlu oldu!
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