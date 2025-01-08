Yasa Dışı Bahis Suçuyla Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın Aylık Geliri Dudak Uçuklattı
Yasa Dışı Bahis Suçuyla Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın Aylık Geliri Dudak Uçuklattı
Malta'da sahne almasının ardından arkasında bulunan afiş yüzünden ‘Yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Şimdilerde DJ'lik ve YouTube'a çektiği videolarla adından bahsettiren Kerimcan Durmaz'ın basına yansıyan haberleri gündeme damga vurmuştu. Polise verdiği ifadede suçlamaları yalanlayan Kerimcan Durmaz Malta'daki o sahneden 10 bin euro kazandığını söylemişti. Sabah'ta yer alan habere göre Durmaz'ın aylık kazancı ortaya çıktı.
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Yasa dışı bahis sitelerinin reklam paylaşımları üzerine başlatttığı ve ünlü isimlerin yanı sıra sosyal medya fenomanelerini de kapsayan soruşturma hız kesmeden devam ediyor.
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Soruşturmanın hedefindeki son isim ise sosyal medyayı videolarıyla sallayan Kerimcan Durmaz oldu. Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçlamasından başlatılan soruşturma kapsamında Durmaz hakkında soruşturma açılmıştı.
Yüksek takipçili hesapların odak noktası olarak alındığı soruşturmada gözaltına alınan Kerimcan Durmaz hakkında geçtiğimiz saatlerde ise tutuklama kararı çıktı.
7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanan Durmaz'ın polise verdiği ifade ise dikkat çekti.
"Sahnede bulunan kişi benim. Bu mekan Malta’da yer alan bir eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptığından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim" şeklinde kendini savunan Kerimcan Durmaz o sahneden aldığı ücreti de açıklamıştı.
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Tutuklanmasına yol açan o konserden 10 bin Euro aldığını açıklayan Kerimcan Durmaz ardından aylık gelirini de açıkladı.
Sabah'ta yer alan habere göre cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söylendiği iddia etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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