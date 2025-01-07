Saçmalayanlar Kulübü: Nejat İşler, Teoman'ın Eğitim Hayatına Dair Çıkarımlarıyla Hedefi On İkiden Vurdu!
Saçmalayanlar Kulübü: Nejat İşler, Teoman'ın Eğitim Hayatına Dair Çıkarımlarıyla Hedefi On İkiden Vurdu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Pgfus...
Gecelerde görmeye bir hayli alıştığımız, manşetlere de zaman zaman derbeder halleriyle yansıyan Nejat İşler gün geçmiyor ki sosyal medyaya damgasını vurmasın... Geçtiğimiz günlerde OT Tv'nin YouTube kanalına konuk olan Nejat İşler yine çok konuşulacak sözlerin altına imza atmıştı. Promilinin bir hayli yüksek olduğuyla ilgili yorumlar alan Nejat İşler'in her bir ifadesiyle ayrı konuşuldu. Fakat kendisinin Teoman'ın eğitim hayatıyla ilgili yaptığı çıkarımlar duyanlardan tam puan aldı! Gelin o anlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım...
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Oyunculuk kariyeriyle hafızalara kazınan ve birçok ikonik karaktere can vererek sinema sektörüne adını kazıyan Nejat İşler adından sık sık bahsettiğimiz isimlerden biri.
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Özel hayatında alkollü görmeye alıştığımız, gecelerin adamı İşler "Eskiden para mı varmış? Bizim zamanımızda da kimsede para yoktu, 1980’lerden sonra çıktı. Hatırlayın, 1970’lerde para konuşan bir insan var mıydı? Alacak bir şey yoktu, para da konuşulmuyordu." gibi açıklamalarıyla da adından bahsettiriyor.
Son olarak, başrolünde yer aldığı 'Evcilik' filmi sonrası OT Tv isimli YouTube kanalının sorularını yanıtlayan Nejat İşler'in her sözü tahmin edersiniz ki ayrı olay oldu!
Alkolün dozunu kaçırdığını belli eden halleriyle "Allah’a da inanmıyorum bu arada. Mesela Allah sensin. Ben Allah’a inanıyorum." ifadelerine yer veren İşler bu sefer Teoman hakkındaki sözleriyle sosyal medya gündemine yerleşti.
Günümüzün bir diğer açıklamalarıyla gündemi sallayan ismi Teoman hakkında"İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi'nde yüksek lisans yaptı." ifadelerini kullanan Nejat İşler'in bu çıkarımı kullanıcılardan tam puan aldı.
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Teoman'ın annesi hakkında da "Annesi, magazinde sürekli düştüğümü görünce 'Oh, senden daha saçmalayanı var' demiş." şeklinde bir itirafta bulunan İşler'e yorumlar gecikmedi.
Gelin önce o anları izleyelim👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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