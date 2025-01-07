Saçmalayanlar Kulübü: Nejat İşler, Teoman'ın Eğitim Hayatına Dair Çıkarımlarıyla Hedefi On İkiden Vurdu!

Gecelerde görmeye bir hayli alıştığımız, manşetlere de zaman zaman derbeder halleriyle yansıyan Nejat İşler gün geçmiyor ki sosyal medyaya damgasını vurmasın... Geçtiğimiz günlerde OT Tv'nin YouTube kanalına konuk olan Nejat İşler yine çok konuşulacak sözlerin altına imza atmıştı. Promilinin bir hayli yüksek olduğuyla ilgili yorumlar alan Nejat İşler'in her bir ifadesiyle ayrı konuşuldu. Fakat kendisinin Teoman'ın eğitim hayatıyla ilgili yaptığı çıkarımlar duyanlardan tam puan aldı! Gelin o anlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım...