Neden Korkuyor? Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın, Yıllardır Bekar Olmasının Sebebini Açıkladı!

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra, aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik gibi alanlarda da kendini göstermiş olan Engin Günaydın'ı çoğumuz yakından tanıyoruz. Çok yönlü bir sanatçı olarak Türk sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinen oyuncu Avrupa Yakası dizisindeki oyunculuğuyla şimdilerde de gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Bir YouTube programına konuk olan Engin Günaydın, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde evlilik hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Günaydın, bu önemli adımın özgürlüğünü kısıtlayabileceği korkusunu taşıdığını itiraf etti!