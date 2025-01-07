Sesleri de Görünüşleri de Birbirinin Aynısı: Ferdi Tayfur'un Yeğeni Şarkıcı Aydoğan Tayfur'u Görmeniz Lazım!

2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı sanat camiasında büyük bir fırtına kopartırken aile bireyleri arasında yaşananlar ve ortaya çıkan iddialar gündemden düşmüyor. Son olarak cenazede yaşanan kargaşayla gündeme gelen Tayfur ailesi hem miras hem de avukatının yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Anma törenine katılan sanat camiasının önde gelenlerinin yaptığı yorumlar yürekleri dağlarken bir isim Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çekti. Sanatçının yeğeni Aydoğan Tayfur'un hem sesi hem de görüntüsüne yorum yağdı.