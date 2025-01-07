Sesleri de Görünüşleri de Birbirinin Aynısı: Ferdi Tayfur'un Yeğeni Şarkıcı Aydoğan Tayfur'u Görmeniz Lazım!
Sesleri de Görünüşleri de Birbirinin Aynısı: Ferdi Tayfur'un Yeğeni Şarkıcı Aydoğan Tayfur'u Görmeniz Lazım!
2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı sanat camiasında büyük bir fırtına kopartırken aile bireyleri arasında yaşananlar ve ortaya çıkan iddialar gündemden düşmüyor. Son olarak cenazede yaşanan kargaşayla gündeme gelen Tayfur ailesi hem miras hem de avukatının yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Anma törenine katılan sanat camiasının önde gelenlerinin yaptığı yorumlar yürekleri dağlarken bir isim Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çekti. Sanatçının yeğeni Aydoğan Tayfur'un hem sesi hem de görüntüsüne yorum yağdı.
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2 Ocak günü bir süredir gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
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Uzun süredir kızıyla yaşadığı sorunların vefatıyla yeniden gündeme gelmesinin ardından, usta ismin eski eşi Necla Nazır'ın yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.
Ardından Tayfur'un cenazesine katılan Tuğçe Tayfur'un usta ismin yeğeni Şirin Gözalıcı ile laf dalaşına girdiği ve küfürlerin havalarda uçuştuğu o anlar gündem olmuştu.
Arabeskin efsane isminin vefatının ardından dualar okutulmaya, Tayfur unutulmaz şarkılarıyla anılmaya devam ederken kendisinin servetinden tutun da kızının ardından söylediklerine kadar birçok konu gündeme gelmeye devam ediyor.
Son yolculuğuna uğurlanmadan önce birbirinden değerli isimlerin katıldığı bir törenle anılan Ferdi Tayfur'u İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay gibi isimler yalnız bırakmazken törendeki bir isim dikkat çekti.
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Ferdi Tayfur'un yeğeni Aydoğan Tayfur tören sırasında usta isim hakkında konuştu. Sesleri ve görünüşleri bir hayli Ferdi Tayfur'u andıran Aydoğan Tayfur sosyal medyadaki o videoyla dikkatleri üzerine çekti.
Ferdi Tayfur'a neredeyse ikizi kadar benzeyen Aydoğan Tayfur "Ben ve Hatıralarım" "Hani Gittin Ya" "Tövbe" gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı.
Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Aydoğan Tayfur'un görüntülerinin yanı sıra Tuğçe Tayfur hakkındaki "Ona biraz rencide olmuştu" ifadeleriyle de dikkat çekti.
Gelin o anları birlikte izleyelim👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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