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Ferdi Tayfur'un Cenazesine Katılan Tuğçe Tayfur ve Katılımcılar Arasında Gerginlik: Küfürler Havada Uçuştu

Ferdi Tayfur'un Cenazesine Katılan Tuğçe Tayfur ve Katılımcılar Arasında Gerginlik: Küfürler Havada Uçuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.01.2025 - 15:02

Uzun süredir babasıyla sorun yaşayan Tuğçe Tayfur'un hamileliği dolayısıyla cenazeye katılmayacağı söylenmişti. Cenaze törenine katılan Tuğçe Tayfur ve katılımcılar arasındaki tartışmalar kısa sürede alevlendi. Tören sırasında küfürler havada uçuştu.

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2 Ocak akşamı hayatını yitiren Ferdi Tayfur bugün gerçekleşen anma töreninin ardından son yolculuğu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürülüyor.

2 Ocak akşamı hayatını yitiren Ferdi Tayfur bugün gerçekleşen anma töreninin ardından son yolculuğu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürülüyor.

Kızı Tuğçe Tayfur'un ise hamileliği yüzünden cenazeye katılmayacağı söylenmişti. Cenazede boy gösteren Tayfur kısa sürede tartışmaların ortasında kaldı. Küfürler havada uçuştu.

Kızı Tuğçe Tayfur'un ise hamileliği yüzünden cenazeye katılmayacağı söylenmişti. Cenazede boy gösteren Tayfur kısa sürede tartışmaların ortasında kaldı. Küfürler havada uçuştu.

O anlar:

Ferdi Tayfur'un son anlarında yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

Ferdi Tayfur'un son anlarında yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

Gerginlik tırmandı...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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