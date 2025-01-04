Ferdi Tayfur'un Cenazesine Katılan Tuğçe Tayfur ve Katılımcılar Arasında Gerginlik: Küfürler Havada Uçuştu
Ferdi Tayfur'un Cenazesine Katılan Tuğçe Tayfur ve Katılımcılar Arasında Gerginlik: Küfürler Havada Uçuştu
Uzun süredir babasıyla sorun yaşayan Tuğçe Tayfur'un hamileliği dolayısıyla cenazeye katılmayacağı söylenmişti. Cenaze törenine katılan Tuğçe Tayfur ve katılımcılar arasındaki tartışmalar kısa sürede alevlendi. Tören sırasında küfürler havada uçuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ocak akşamı hayatını yitiren Ferdi Tayfur bugün gerçekleşen anma töreninin ardından son yolculuğu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızı Tuğçe Tayfur'un ise hamileliği yüzünden cenazeye katılmayacağı söylenmişti. Cenazede boy gösteren Tayfur kısa sürede tartışmaların ortasında kaldı. Küfürler havada uçuştu.
O anlar:
Ferdi Tayfur'un son anlarında yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.
Gerginlik tırmandı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın