İbrahim Tatlıses Anma Töreninde Ferdi Tayfur İçin "Arabeskin Babası Değil Prensiydi" Sözlerini Kullandı
İbrahim Tatlıses Anma Töreninde Ferdi Tayfur İçin "Arabeskin Babası Değil Prensiydi" Sözlerini Kullandı
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti ve ardında unutulmaz şarkılarını ve gözyaşları içindeki sevenlerini bıraktı. Usta isim bugün sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlancak. AKM'de düzenlenen veda törenine katılım artarken o isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu. Sanat camiasını yasa boğan haberin ardından Tatlıses de gözyaşlarını tutamadı.
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15 Aralık’ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ardından Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz günlerde acı haber geldi. Usta isim 79 yaşında hayata veda etti.
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Hayata gözlerini yummasıyla ardında gözyaşları içindeki sevenlerini ve yasa boğulan bir sanat camiası bırakan Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Vefatıyla ülkeyi yasa boğan Tayfur için AKM'de düzenlenen veda törenine yoğun bir katılım yaşanırken o isimlerden birisi de İbrahim Tatlıses oldu.
Ferdi Tayfur için "Arabeskin prensi" diyen Tatlıses, "Kimse ona bugüne kadar bu ünvanı vermedi. Ben prens diyorum ona. Mekanı cennet olsun. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Çok ekmeğini yedim. İbo Show'a geldi, reytingler tavan yaptı. Dışarıdaki kalabalığı gördünüz, konserleri de böyleydi." dedi.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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