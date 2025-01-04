Ağlama Nöbeti Geçirerek Fenalaşan Tuğçe Tayfur'u Arkadaşları Minibüsten Ferdi Tayfur Çalarak Teselli Etti
Ağlama Nöbeti Geçirerek Fenalaşan Tuğçe Tayfur'u Arkadaşları Minibüsten Ferdi Tayfur Çalarak Teselli Etti
Babasının vefatının ardından tüm gözlerin kendisine çevrilmesine neden olan Tuğçe Tayfur'dan geçmişte yaşananlardan sonra dün ilk görüntüler geldi. Babasının vefatının ardından arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarda ayakta zor durduğu öğrenilen Tayfur o görüntülerle manşetlere yerleşti. Gasilhane önünde ağlama krizine giren ismin feryatları da görenleri derinden etkilemişti. Gece geç saatte Tuğçe Tayfur'un arkadaşları evinin önüne yaptığı minibüslü ziyaretle Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde tesellide bulundular. Gelin o anlara birlikte bakalım...
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2 Ocak akşam saatlerinde 15 Aralık'ta başlayan tedavisinin ardından acı haberle yürekleri dağlayan Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yummuş, ardında unutulmaz şarkılarını bırakmıştı.
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Kızı Tuğçe Tayfur'u kucağına aldığı Necla Nazır'la yaptığı evlilikten sonra günümüzünde özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur'un vefatı gözlerin ailesine dönmesine neden olmuştu.
Sanatçının aile bireylerinden ilk açıklama yapan isim 2007 senesinde boşandığı eski eşi Necla Nazır olmuş, kendisi "kıymetli biriymiş" sözleriyle manşetlere yerleşmişti. Ardından kendisini evinin balkonundan taziye kabul ettiği anlarla anmıştık.
Ferdi Tayfur'un kısa bir süre önce soyadı tartışmasına girdiği kızı Tuğçe Tayfur ise feryat figan halleriyle ve ”Ayırdınız beni babamdan! Yapayalnız burada kalmış babam!” sözleriyle yürekleri dağlamıştı.
Gasilhanede ağlama nöbetleri geçiren ve hamileliği sebebiyle doktor tavsiyesine uyarak yarınki cenaze törenine katılamayacağı öğrenilen Tuğçe Tayfur'u arkadaşları evinin önünde minibüsten açtıkları Ferdi Tayfur şarkılarıyla teselli etti. Tayfur o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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