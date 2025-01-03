Hindistan'da Akılalmaz Bir Şöhrete Sahip Olduğunu Açıklayan Engin Altan Düzyatan'ın Çıkışı Gündem Oldu
Hindistan'da Akılalmaz Bir Şöhrete Sahip Olduğunu Açıklayan Engin Altan Düzyatan'ın Çıkışı Gündem Oldu
Ruhsar ile başladığı kariyerinde yıllar içerisinde yükselen Engin Altan Düzyatan açıklamalarıyla gündemde görmeye alıştığımız isimlerden biri. Şöhreti gerçek anlamda 'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle yakalayan, Ertuğrul Bey karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan adını geniş kitlerlere duyurdu. Geçtiğimiz ay eşi Neslişah Alkoçlar'ın Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmediğini itiraf eden isim bu sefer Saba Tümer'in programına konuk oldu. Hindistan'da 295 milyon insanın kendisini tanıdığını söyleyen Düzyatan goygoyculara malzeme çıkarttı.
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Engin Altan Düzyatan, Türk televizyon ve sinemasının en tanınan isimlerinden biri haline gelmeden önce uzun bir yolculuktan geçmiş oyunculardan biri.
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2001 yılında Ruhsar ile birlikte adım attığı dizi sektöründe yıllar içinde yükselen Engin Altan Düzyatan, şimdilerde Türkiye'nin en bilinen oyuncularından bir tanesi.
Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile yaptığı evlilikten iki çocuğunu kucağına alan isim zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmeye devam diyor.
Hatta kendisini son olarak "İlk Neslişah ile tanıştığımda Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmiyordum!" ifadeleriyle ufak çaplı bir şoka sokmuştu.
Düzyatan yine adından bahsettirecek sözlerin altına imza attı. Saba Tümer'in sunduğu programa konuk olan oyuncu "En çok hayranı olan ülke hangisi?" sorusuna verdiği tuhaf yanıtla sosyal medyaya damga vurdu.
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"Hindistan'da 300 milyon müslüman yaşıyor ve 295 milyonu beni tanıyordur" şeklinde bir çıkışta bulunan Engin Altan Düzyatan'a X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi tabii...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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