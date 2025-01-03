Aile Sessizliğini Koruyor: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'dan Usta İsmin Vefatı Sonrası İlk Açıklama
Aile Sessizliğini Koruyor: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'dan Usta İsmin Vefatı Sonrası İlk Açıklama
'Hatıran Yeter', 'Emmoğlu', 'Bana Sor', 'Sabahçı Kahvesi' gibi şarkılarıyla arabesk müziğin efsanelerinden biri haline gelen Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz gün acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını yitiren usta isim ardında gözyaşları içindeki sevenlerini bıraktı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Ferdi Tayfur sanat camiası tarafından saygıyla anılırken gözler bir yandan da aile fertlerinde. Bir süredir aralarındaki gerginliğin devam ettiği kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini korurken sanatçının eski eşi Necla Nazır vefat haberinin ardından ilk açıklama yapan isim oldu.
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Arabesk müziğin en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur geçtiğimiz gece, 79 yaşında hayata veda etti. Ardında gözyaşları içindeki sevenlerini ve unutulmaz şarkılarını bırakan isim tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
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Uzun süredir diyaliz tedavisi gören isme oğlunun 2020'de böbreğinin nakledilmesinin ardından Ferdi Tayfur "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında hayatını yirtirdi.
Sanat camiasından taziye mesajları gecikmezken gözler bir yandan da özel hayatında krizler yaşadığı aile bireylerine dönmüştü.
Usta şarkıcı uzun süredir kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı krizle gündemdeydi. Kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıklayan isme Tuğçe Tayfur ise "Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim" şeklinde çıkışmıştı.
İkili arasında yaşanan tartışmaya dahil olan Necla Nazır Ferdi Tayfur'a karşı ''Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?'' ifadelerini kullanmıştı.
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Ferdi Tayfur'un kızı babasının vefatının ardından sessizliğini korurken 2007 senesinde boşandığı eski eşi ve Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır vefat haberinin ardından ilk açıklama yapan isim oldu.
Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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