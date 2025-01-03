Tüyler Diken Diken: Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ferdi Tayfur'un Adana Konserinde Devleştiği Anları Anlattı
Tüyler Diken Diken: Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ferdi Tayfur'un Adana Konserinde Devleştiği Anları Anlattı
Geçtiğimiz gece hayata veda eden ve geriye unutulmaz şarkılar bırakan Ferdi Tayfur sanat camiasını yasa sürükledi. 79 yaşında hayatını kaybeden ismin vefatı hayranlarını derinden yaraladı. Antalya'daki hastane önüne sevenleri akın ederken, Ferdi Tayfur şarkılar ve dualarla anıldı. Sosyal medyada unutulmaz konserleri paylaşılan usta isim hakkında ünlülerin yaptığı paylaşımlar da tüyleri diken diken etti. Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in Ferdi Tayfur'un Adana'da izdihama yol açan o konserini anlattığı anlara gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Aralık’ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ardından Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz gece acı haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan vefat haberinin ardından sanat camiası yasa boğuldu. Birbirinden ünlü isimler ülkemizin kaybettiği değerli sanatçıyı saygıyla andı.
Usta ismin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğarken sanatçının hayranları vefat ettiği hastanenin önüne akın etti. Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde dualar okunarak usta isme veda edildi.
Arabesk müziğin efsanelerinden olan ismin konserleri sosyal medyada yeniden gündem olurken ve "Onun gibisi gelmez!" sözleri akıllara kazınırken sosyal medyada ünlü isimlerin usta sanatçı için yaptığı paylaşımlar da tüyleri diken diken etti.
Memleketi Adana'da verdiği konser sırasında yaşananları anlatan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ferdi Tayfur'un izdiham yaşanan o konserinde yaşananları, sanatçının nasıl sahnede devleştiğini ve tek sözüyle tüm seyirciyi nasıl kontrol altına aldığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın