Bizimki Hızlı Çıktı: Simge'nin Kısmetini Kapattığı İçin İsyan Ettiği Icardi Ortalığı Karıştırmaya Yemin Etti
Bizimki Hızlı Çıktı: Simge'nin Kısmetini Kapattığı İçin İsyan Ettiği Icardi Ortalığı Karıştırmaya Yemin Etti
Aşkın Olayım şarkısı ile yan yana gördüğümüz ardından da özellikle sosyal medyadaki hamleleriyle birbirlerine yakıştırılmaya başlanan Icardi ve Simge Sağın ikilisine çoğunuz aşinasınızdır. Wanda Nara ve Icardi'nin çığır açan toksikliği denince akıllara gelen isimlerden biri olan Simge son olarak isyan bayraklarını çekmişti. Icardi'nin kendisinin kısmetini kapattığını hatta yeni yıldan dileğinin aşk olduğunu söyleyen Simge'ye yeni bir umut doğdu! Wanda ile boşanma sürecine giren Icardi'den yeni bir hamle geldi. Gelin detaylara bakalım!
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Artık basit bir boşanma davasından çok daha fazlası olduğuna inandığımız, tüm kavgalarına ve sosyal medyada dile düşen olaylarına rağmen yine günün sonunda beklenmedik bir hamleyle karşımıza çıkan Wanda ve Icardi çifti hepimize illallah ettirdi.
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Geçtiğimiz günlerde aninden rapçi sevgilisi L-Gante ile olan fotoğraflarını profilinden kaldıran ve Icardi'yi takibe alan Wanda "Korktuğumuz başımıza mı geldi?" gibi tepkilerle ikilinin barıştığını akıllara getirmişti.
Aşkın Olayım şarkısını Icardi'yle bütünleştiren Simge ise bu hikayenin olmazsa olmazlarından desek yeridir... Icardi ve Wanda çifti ne zaman ayrılık yoluna girse gözlerin döndüğü ilk isim Simge oluyor bildiğiniz gibi.
Öyle ki ikilinin arasındaki muhabbet Sinan Akçıl'ın Altın Kelebek gecesinde yaptığı göndermeye kadar uzanmış, şarkıcının konuşmasında Wanda Nara'ya atıfta bulunması olay olmuştu.
Simge çoğu zaman Icardi ile arasındaki yakıştırmalara sessiz kalsa da kendisinin 2025 senesinden dileği aşk olmuş, ardından "Icardi kısmetimi kapatıyor" sözleriyle isyan etmişti.
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Olan yine Simge'ye oldu... Kendini unutturmayaya yeminli ex gibi sürekli kendisini hatırlatan Icardi, Simge'nin "Hoşgeldin 2025" notunu düştüğü o paylaşımı beğendi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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