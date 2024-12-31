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Şoklara Sürükleneceksiniz: Asuman Krause'nin Son Hali Size Zamanın Akış Hızını Bir Kere Daha Hatırlatacak!

Şoklara Sürükleneceksiniz: Asuman Krause'nin Son Hali Size Zamanın Akış Hızını Bir Kere Daha Hatırlatacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.12.2024 - 09:51

Mankenlikle başladığı kariyerini önce şarkılık ardından oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Asuman Krause başarılarıyla adından bahsettiren isimlerden biri. Bir zamanlar yarışma programları denince akıllara ilk gelen sunuculardan biri olan Krause şimdilerde Aileler Yarışıyor isimli programda boy gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu iddia edilen Krause bu sefer de son haliyle gündeme geldi. 48 yaşına basan ismin yüzündeki değişim X ahalisinin dikkatinden kaçmadı. Zamanın akışını bir kere daha kavrayacağınız o görüntüye gelin birlikte bakalım!

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1998 yılında başladığı, mankenliği bırakarak şarkıcılık kariyerine soyunan ardından uzun yıllardır sunuculuk yaparak yıldızını parlatan Asuman Krause'nin adını mutlaka duymuşsunuzdur.

1998 yılında başladığı, mankenliği bırakarak şarkıcılık kariyerine soyunan ardından uzun yıllardır sunuculuk yaparak yıldızını parlatan Asuman Krause'nin adını mutlaka duymuşsunuzdur.

Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde izleyicilerin karşısına çıkarak adından sıkça söz ettiren Asuman Krause'yi çoğumuz kariyerinin farklı noktalarıyla yakından tanıyoruz.

Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde izleyicilerin karşısına çıkarak adından sıkça söz ettiren Asuman Krause'yi çoğumuz kariyerinin farklı noktalarıyla yakından tanıyoruz.

Müzik kariyerinden televizyon projelerine, sunuculuktan oyunculuğa kadar geniş bir yelpazede kendini medyaya tanıtmayı başaran isim hem güzelliği hem de yetenekleriyle anılıyor.

Müzik kariyerinden televizyon projelerine, sunuculuktan oyunculuğa kadar geniş bir yelpazede kendini medyaya tanıtmayı başaran isim hem güzelliği hem de yetenekleriyle anılıyor.

Son olarak Aileler Yarışıyor isimli programın sunuculuğunu yaparak karşımıza çıkan Krause önce hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti belki hatırlarsınız.

Son olarak Aileler Yarışıyor isimli programın sunuculuğunu yaparak karşımıza çıkan Krause önce hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti belki hatırlarsınız.

Daha önce sunduğu Fear Factor ve Whipeout adlı yarışma programlarıyla büyük beğeni toplayan Krause bebek haberlerini yalanlamıştı o zamanlar.

Daha önce sunduğu Fear Factor ve Whipeout adlı yarışma programlarıyla büyük beğeni toplayan Krause bebek haberlerini yalanlamıştı o zamanlar.
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Şimdi de son haliyle gündeme düşen Asuman Krause'nin yüzündeki değişim bazı X kullanıcılarına zamanın akış hızını bir kez daha hatırlattı!

Şimdi de son haliyle gündeme düşen Asuman Krause'nin yüzündeki değişim bazı X kullanıcılarına zamanın akış hızını bir kez daha hatırlattı!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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