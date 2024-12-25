Harfli Ekmek İptal: Noel Yemeğinde Narları Yeni Gelin Gibi Giydiren Sabancılar Fakirliğimizi Yüzümüze Çarptı!

Sosyetenin en meşhur ailelerinin başında yer alan Sabancılar ne yapsa olay oluyor bildiğiniz gibi. Sabancılar, veliahtlarından tutun da gelinlerine kadar birçok detayla magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden olmayı son hızda sürdürüyor. Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı ikilisi ise ailenin adeta sosyal medyada parlayan figürlerinden birisi.

Gerek tatillerinden gerek de katıldıkları etkinliklerden paylaşım yapan ikili sık sık gündemde kendilerine yer ediniyor. Geçtiğimiz aylarda yemek masalarındaki ekmek detayıyla gündeme düşen Sabancılar bu sefer de Nazlı Sabancı'nın aile arasında 'yılbaşı kutlaması' olarak adlandırdığı geceden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yemek masasındaki dekoru paylaşan Sabancıların nar dekoru X kullanıcılarından yine nasibini aldı!