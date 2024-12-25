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Harfli Ekmek İptal: Noel Yemeğinde Narları Yeni Gelin Gibi Giydiren Sabancılar Fakirliğimizi Yüzümüze Çarptı!

Harfli Ekmek İptal: Noel Yemeğinde Narları Yeni Gelin Gibi Giydiren Sabancılar Fakirliğimizi Yüzümüze Çarptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.12.2024 - 01:39

Sosyetenin en meşhur ailelerinin başında yer alan Sabancılar ne yapsa olay oluyor bildiğiniz gibi. Sabancılar, veliahtlarından tutun da gelinlerine kadar birçok detayla magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden olmayı son hızda sürdürüyor. Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı ikilisi ise ailenin adeta sosyal medyada parlayan figürlerinden birisi. 

Gerek tatillerinden gerek de katıldıkları etkinliklerden paylaşım yapan ikili sık sık gündemde kendilerine yer ediniyor. Geçtiğimiz aylarda yemek masalarındaki ekmek detayıyla gündeme düşen Sabancılar bu sefer de Nazlı Sabancı'nın aile arasında 'yılbaşı kutlaması' olarak adlandırdığı geceden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yemek masasındaki dekoru paylaşan Sabancıların nar dekoru X kullanıcılarından yine nasibini aldı!

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Sabancı ailesi denince akıllara ilk gelen isimlerden olan Arzu Sabancı katıldığı etkinliklerden tutun da gelini Nazlı Sabancı'yla olan ilişkisi, oğullarına olan düşkünlüğü ve paylaşımlarıyla adından bahsettiren isimlerden biri.

Sabancı ailesi denince akıllara ilk gelen isimlerden olan Arzu Sabancı katıldığı etkinliklerden tutun da gelini Nazlı Sabancı'yla olan ilişkisi, oğullarına olan düşkünlüğü ve paylaşımlarıyla adından bahsettiren isimlerden biri.

Biz gündeme sık sık Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı üçlüsünü getiriyor olsak da aile zaman zaman farklı üyeleriyle, harcamalarıyla, çıktıkları tatillerle ve özel hayatlarıyla konuşuluyor.

Biz gündeme sık sık Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı üçlüsünü getiriyor olsak da aile zaman zaman farklı üyeleriyle, harcamalarıyla, çıktıkları tatillerle ve özel hayatlarıyla konuşuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çoğunlukla ağızları açık bırakan, hayatı bambaşka bir boyutta yaşadığına ikna olduğumuz Arzu Sabancı evinden yaptığı paylaşımlarla da gündeme yerleşiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çoğunlukla ağızları açık bırakan, hayatı bambaşka bir boyutta yaşadığına ikna olduğumuz Arzu Sabancı evinden yaptığı paylaşımlarla da gündeme yerleşiyor.

Öyle ki ailenin yemek masalarından yaptığı paylaşımlardaki dekor bile sosyal medyaya damgasını vurmuş, özellikle aile üyelerinin oturacakları yerlere özel olarak konulan baş harfli ekmekler nutkumuzun tutulmasına neden olmuştu!

Öyle ki ailenin yemek masalarından yaptığı paylaşımlardaki dekor bile sosyal medyaya damgasını vurmuş, özellikle aile üyelerinin oturacakları yerlere özel olarak konulan baş harfli ekmekler nutkumuzun tutulmasına neden olmuştu!

Sabancılar şimdi de 'Yılbaşı konseptli' akşam yemekleriyle dillere düştü! Nazlı Sabancı'nın paylaştığı karelerde bir "A" harfli ekmek olmasa da detaylar yine ekranlara kitlenilmesine neden oldu...

Sabancılar şimdi de 'Yılbaşı konseptli' akşam yemekleriyle dillere düştü! Nazlı Sabancı'nın paylaştığı karelerde bir "A" harfli ekmek olmasa da detaylar yine ekranlara kitlenilmesine neden oldu...
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Yine masada kimin nerede oturacağını belirten isimlikler bulunurken sofradaki pek çok detay göz yordu! Gözden kaçmayan dekorlardan birisi ise büyük bir ihtişamla süslenmiş nar oldu.

Yine masada kimin nerede oturacağını belirten isimlikler bulunurken sofradaki pek çok detay göz yordu! Gözden kaçmayan dekorlardan birisi ise büyük bir ihtişamla süslenmiş nar oldu.

Ayrıca 'Aile Yılbaşı kutlaması' yemeğinde herhangi bir yemeğin bulunmaması da dikkat çekti.

Bu kare tabii ki kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının güldüren yorumlarından kaçamadı!

Bu kare tabii ki kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının güldüren yorumlarından kaçamadı!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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