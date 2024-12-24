Emo'lukta Level Atlayıp Saçlarını Yumurta Sarısına Boyatan Zeynep Bastık'ın 18 Yaş Pişmanlığını Görmeniz Lazım

Gençliğimizde ya da ergenlik yıllarımızda çoğumuz farklı imajlar denemişizdir. Tarzımızı en iyi ifade etme biçimlerimizden birisi de saç kesimimiz ya da rengimiz olabiliyor. Ünlü isimler de zaman zaman manşetlere arşivden çıkan pozlarıyla gelebiliyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de farklı tarzlar denemeye oldukça açık olan ünlülerimiz bazen geçmişteki seçimlerinden pişman olabiliyor. O isimlerden birisi de Zeynep Bastık oldu! 18 yaşındayken emo'luğa level atlatan şarkıcı o hallerini sosyal medya hesabında paylaştı.