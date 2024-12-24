Emo'lukta Level Atlayıp Saçlarını Yumurta Sarısına Boyatan Zeynep Bastık'ın 18 Yaş Pişmanlığını Görmeniz Lazım
Emo'lukta Level Atlayıp Saçlarını Yumurta Sarısına Boyatan Zeynep Bastık'ın 18 Yaş Pişmanlığını Görmeniz Lazım
Gençliğimizde ya da ergenlik yıllarımızda çoğumuz farklı imajlar denemişizdir. Tarzımızı en iyi ifade etme biçimlerimizden birisi de saç kesimimiz ya da rengimiz olabiliyor. Ünlü isimler de zaman zaman manşetlere arşivden çıkan pozlarıyla gelebiliyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de farklı tarzlar denemeye oldukça açık olan ünlülerimiz bazen geçmişteki seçimlerinden pişman olabiliyor. O isimlerden birisi de Zeynep Bastık oldu! 18 yaşındayken emo'luğa level atlatan şarkıcı o hallerini sosyal medya hesabında paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkılarıyla olduğu kadar farklı tarzlar denemesiyle ve aşk hayatıyla da manşetlerde kendine yer edinmeyi başaran Zeynep Bastık'ı herkesleri şoke eden haberlerle duymaya bir nebze de olsa alıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en seksi kadını seçildiği iddia edilen Bastık'ın adı gündeme bomba gibi düşmüş kendisi sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
Sahne şovları, zaman zaman abartı bulunan danslarıyla ilgi odağı olan isim Serkay Tütüncü'yle yaşadığı aşkla da manşetlere konu oluyor şu sıralar.
Koyu renk saçlarıyla hayatımıza giren Bastık şimdilerde tarzında iddialı değişikliklere gitse de, imajıyla ilgili en fazla kulak hizasında kestirdiği saçlarıyla dikkat çekiyor.
Meğerse Zeynep Bastık'ın bu istikrarı geçmişte denediği oldukça marjinal saç stillerinden kaynaklanıyormuş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Zeynep Bastık takipçilerinin sorduğu birbirinden değişik soruları yanıtladı. "18 yaşına geri dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna verdiği yanıt ise beklenmedik bir fotoğrafla geldi!
Geçmişin pişmanlıklarla dolu sayfalarını açan ve 18 yaşında oldukça marjinal bir saç stili deneyen Zeynep Bastık yumurta sarısı kısacık saçlı hallerini paylaştı. "Saç rengimi değiştirirdim" şeklinde itirafta bulunan şarkıcı görenleri ufak çaplı bir şoka soktu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın