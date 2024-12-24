Siniri Fena Bozulmuş: Burak Deniz'le Ayrılığı Doğrulayan Bestemsu Özdemir'den Zehir Zemberek İmalar
Siniri Fena Bozulmuş: Burak Deniz'le Ayrılığı Doğrulayan Bestemsu Özdemir'den Zehir Zemberek İmalar
Geçtiğimiz seneden bu yana birlikte olan Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz aşkı 2024 bitmeden son bulanlardan oldu. Aşklarını samimi şekilde kameralara yakalanmalarının ardından magazin manşetlerinde bulan çiftimiz ayrıldı. Bestemsu Özdemir'in daha önce övgü yağmuruna tuttuğu sevgilisinden şimdi pek bir sinirli bahsetmesi gözlerden kaçmadı. Ayrılığı doğrulayan Özdemir'in halleri gözlerden kaçmadı!
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Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz arasında yaşanan aşkın iddiaları ikilinin o zamanlar birlikte olduğu Serkan Mehmet Durdu ve Didem Soydan'dan ayrılmalarının ardından dans ederken yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı.
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Geçtiğimiz sene Temmuz ayında ortaya çıkan görüntülerin ardından muhabirlere birlikte yaklanan ikili nedense aşk iddialarına sessiz kalmayı tercih etmişti.
Ünlü çiftlerimizin alışkanlık haline getirdiği yurt dışı tatili furyasından geri kalmayan Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz bu görüntülerle herkesi şaşırtmıştı.
Burak Deniz'le yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sevgilisini öve öve bitiremeyen Bestemsu Özdemir "Güzel, başarılı, çok yetenekli, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri bence, hem çok iyi kalpli hem çok yetenekli" sözleriyle gündeme yerleşmişti.
Güzel oyuncu geçtiğimiz saatlerde muhabirlere yakalandı! Sorular arasında Burak Deniz de yer aldı tabii... "Çok da konuşmaya gerek yok bence bu konu hakkında. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim" ifadeleriyle ikilinin ilişkisinin bittiğini doğrulamış oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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