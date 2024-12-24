Safiye Soyman'ın Filtre Dozundan Nasiplenen ve Tanınmaz Hale Gelen Yıldız Tilbe İkilinin Değişimini Tiye Aldı

Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı bol filtreli paylaşımlarıyla görmeye alışık olduğumuz Safiye Soyman, Faik Öztürk'ten sonra Yıldız Tilbe'yi de kurbanlarından biri yaptı! Şarkılarıyla ve sahneleriyle yıllardır müzik sektöründe varlığını koruyan Safiye Soyman adını sık andığımız isimlerden biri. Faik Öztürk'le olan birliktelikleriyle konuştuğumuz çift zaman zaman manşetlere yaptığı şop miktarlarıyla düşebiliyor. Safiye Soyman'ın 'gençlik' filtresinden nasibini alan son isim ise Yıldız Tilbe oldu... Tilbe hem kendisini hem arkadaşını bu pozun ardından tiye almadan edemedi.