Safiye Soyman'ın Filtre Dozundan Nasiplenen ve Tanınmaz Hale Gelen Yıldız Tilbe İkilinin Değişimini Tiye Aldı
Safiye Soyman'ın Filtre Dozundan Nasiplenen ve Tanınmaz Hale Gelen Yıldız Tilbe İkilinin Değişimini Tiye Aldı
Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı bol filtreli paylaşımlarıyla görmeye alışık olduğumuz Safiye Soyman, Faik Öztürk'ten sonra Yıldız Tilbe'yi de kurbanlarından biri yaptı! Şarkılarıyla ve sahneleriyle yıllardır müzik sektöründe varlığını koruyan Safiye Soyman adını sık andığımız isimlerden biri. Faik Öztürk'le olan birliktelikleriyle konuştuğumuz çift zaman zaman manşetlere yaptığı şop miktarlarıyla düşebiliyor. Safiye Soyman'ın 'gençlik' filtresinden nasibini alan son isim ise Yıldız Tilbe oldu... Tilbe hem kendisini hem arkadaşını bu pozun ardından tiye almadan edemedi.
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Faik Öztürk'le kurdukları birliktelikle hem müzik dünyasında hem de ekranlarda unutulmaz anlara şahitlik etmemizi sağlayan Safiye Soyman'ı yakından takip ediyoruz.
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Samimi açıklamalarıyla sık sık adından bahsettiren Safiye Soyman hem geçmişte yaşadıkları hem de özel hayatıyla konuştuğumuz isimlerden biri.
Son olarak Bülent Ersoy ve Banu Alkan gibi ünlü isimlerle Dünya Güzellerim isimli programda yan yana gelerek hepimizi kahkahaya boğan Soyman yine gündeme düştü!
Tahmin edersiniz ki yine kullandığı filtreyle dillere düştü! Her ünlü isim gibi filtre kullanan fakat dozunu zaman zaman kaçıran Safiye Soyman yanındaki isimleri de payını almadan göndermiyor bildiğiniz gibi.
Bu isimler genellikle yaptıkları şoplarla gündemimize düşen Seda Sayan, Banu Alkan gibi isimler oluyor. Kendileri de filtre sevdalısı olduğu için göze pek batmayan pozlara geçtiğimiz gece bir yenisi eklendi.
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Safiye Soyman dün gece doğal halleriyle hafızalara kazınan Yıldız Tilbe'yle buluştu. Pozlarında ve sahnelerinde 'olduğu gibi' tanınan Tilbe o filtrelerin son kurbanı oldu!
İkilinin tanınmaz hale geldikleri şop miktarıyla değişimlerini şöyle bırakalım👇
Kaşı gözü ayrı yerlere kayan ikiliyi sosyal medya kullanıcıları ayrı tiye aldı Yıldız Tilbe ayrı! Tilbe'nin "Safiye bizi öyle germiş ki 😁gözbebeklerimiz de gerilmiş😂beni yana kendini yukarı çekmiş🙃" notunu düştüğü paylaşımı şöyle bırakalım...
X kullanıcılarının tepkilerini de şöyle👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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