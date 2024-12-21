Sünnet Derisinden Sonra Gözünü Bebek Göbek Bağına Dikmiş: Seda Sayan'ın Yeni Estetiği "Yok Artık" Dedirtti!

Seda Sayan, yıllardır estetik ameliyatlarıyla gündemde olan ünlü isimlerden bir tanesi. Daha önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Sayan, son olarak eksozom tedavisiyle yeni bir yöntem denedi. Doktoruyla birikte eksozom tedavisini bebeklerin göbek bağından elde edilen hücre yenileyici protein kesecikleriyle yapılan bir cilt yenileme yöntemi olarak anlatan Sayan bu işlemle birlikte yeniden 'yok artık' dedirtti. Sayan, bu tedaviyle daha genç ve canlı bir cilde kavuştuğunu belirterek sosyal medyada değişimini paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım...