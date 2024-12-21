Sünnet Derisinden Sonra Gözünü Bebek Göbek Bağına Dikmiş: Seda Sayan'ın Yeni Estetiği "Yok Artık" Dedirtti!
Sünnet Derisinden Sonra Gözünü Bebek Göbek Bağına Dikmiş: Seda Sayan'ın Yeni Estetiği "Yok Artık" Dedirtti!
Seda Sayan, yıllardır estetik ameliyatlarıyla gündemde olan ünlü isimlerden bir tanesi. Daha önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Sayan, son olarak eksozom tedavisiyle yeni bir yöntem denedi. Doktoruyla birikte eksozom tedavisini bebeklerin göbek bağından elde edilen hücre yenileyici protein kesecikleriyle yapılan bir cilt yenileme yöntemi olarak anlatan Sayan bu işlemle birlikte yeniden 'yok artık' dedirtti. Sayan, bu tedaviyle daha genç ve canlı bir cilde kavuştuğunu belirterek sosyal medyada değişimini paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Türk televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Seda Sayan şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk gibi alanlarda kendini kanıtlamaya uzun zamandır devam ediyor.
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Özellikle televizyon programlarında gösterdiği enerjik sunumları ve canlı performansları ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sayan bunca yıldır korumaya devam ettiği görünüşüyle de bir hayli dikkat çekiyor.
Daha önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren isim pek duyulmamış bu operasyonu yaptırarak hem tepkilerin odak noktası olmuş hem de "Daha ne yaptıracak?" gibi soruların doğmasına neden olmuştu.
Belki de altını çok kurcalamak lazımdı... Her geçen gün gelişen tıp ve teknolojiyi yakından takip eden Seda Sayan güzelliğini korumanın anahtarını bu sefer de başka bir yolda buldu!
"Beni biliyorsunuz, araştırmakla mükellefim." ifadelerini kullandığı videoda yüzüne yaptırdığı yeni işlemi doktoruyla birlikte anlatan Seda Sayan bu sefer de yüzüne yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirdi.
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Yüzündeki değişikliklerle özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıran ismin denediği yeni yöntem yine duyanlarda şok etkisi yarattı.
Eksozom tedavisinin, yeni doğan bebeklerin göbek bağından elde edilen hücre yenileyici protein keseciklerinin kullanılmasıyla yapılan bir uygulama olduğu belirtilirken halinden pek memnun olan Seda Sayan kameralara böyle poz kesti ve yeni yüzünü gösterdi.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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