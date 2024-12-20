Okullardaki Yılbaşı Kutlamalarına Gelen Yasağa Mustafa Sandal'dan "Onlara İnat 'Duble' Kutlayacağız!" Tepkisi
Okullardaki Yılbaşı Kutlamalarına Gelen Yasağa Mustafa Sandal'dan "Onlara İnat 'Duble' Kutlayacağız!" Tepkisi
İstanbul'un Bağcılar ve Ataşehir ilçelerindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullara gönderdikleri yazılarda yılbaşı etkinliklerinin iptal edilmesini istedi. Ardından 81 ildeki tüm okullara yazı gönderilerek kutlamaların “kültürel değerlere aykırı” olduğu gerekçesiyle yasaklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yeni talimatla tüm okullarda süsleme dahil hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceği haberlerine tepkiler çığ oldu. Bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi. Gelin birlikte bakalım👇
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İstanbul’da İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ‘yılbaşı ve noel’ adıyla herhangi bir kutlamanın yapılmaması için okullara yazı göndererek kutlamaların “kültürel değerlere aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal edildiği öğrenilmişti.
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Yılbaşına sayılı günler kala Milli Eğitim'den gelen yasak kararı tepkilere neden olmuş, sınıflarda süsleme yapılmaması uyarısı da sosyal medyada yankı uyandırmıştı.
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altay imzasıyla okullara gönderilen o talimatı şöyle bırakalım 👇
Mustafa Sandal da "Okullarımızda yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinliklerin ve okul - sınıf süslemelerinin yapılmaması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini, Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesi" kararına tepki gösteren isimlerden biri oldu.
Sandal alınan karara "İnsanların yeni yıla 'merhaba' demesine karışma cüreti! Madem yeni yıla hoş geldin demek zorunuza gidiyor, bu kararı verenler 1 Ocak'ta izin yapmasın. Biz, onlara inat 'duble' kutlayacağız!" ifadeleriyle isyan etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Senin arabana kurban olsunlar bunlar Musti, ağzına sağlık güzel söylemişin.
yılbaşı geceleri dışarıya çıkmayı hiç sevmem, gereksiz bir kalabalık, normalin 3 katı fiyatlar falan... ama bunlara inat çıkıcam walla bu sene. içip içip yer... Devamını Gör
her türlü kaybeden ben olurum diyorsun yani :) değişik bir kafa...
ana okullarinda milli eğitimde yılbaşı kutlanmali 4 veya 5 yaş cocuklarinda akillarinda mutlu ani olarak kalır engellenmemeli destek olunmalı.