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Artık Acımıyor: Rapçi L-Gante'yle Aşk Yaşayan Wanda'nın Standartlarına Icardi'den 'Umrumda Değil' Resti!

Artık Acımıyor: Rapçi L-Gante'yle Aşk Yaşayan Wanda'nın Standartlarına Icardi'den 'Umrumda Değil' Resti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2024 - 12:11

Wanda ile yaşadığı ilişkinin olaylı bitmesiyle adeta bambaşka birine dönüşen Icardi sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Wanda Nara yeni sevgilisiyle gününü gün ederken Icardi ise sık sık aşk iddialarına karışır oldu. Paylaşılan pozlarla dillere düşmeye devam eden Icardi'nin artık Wanda'ya dönmeyeceğinden emin olan taraftarı mutlu edecek sözler futbolcudan geldi. Akılını başına toplayan Icardi Wanda'ya kırgın olmadığını dile getirdi! Futbolcu, L-Gante'ye resmen verip veriştirdi.

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Artık bilmeyen kalmamıştır, Wanda ve Icardi'nin toksik ilişkilerini sonlandırması sadece Arjantin'de değil ülkemizde de büyük ses getirmiş, kaos dolu olaylar magazin manşetlerine yerleşmişti.

Artık bilmeyen kalmamıştır, Wanda ve Icardi'nin toksik ilişkilerini sonlandırması sadece Arjantin'de değil ülkemizde de büyük ses getirmiş, kaos dolu olaylar magazin manşetlerine yerleşmişti.

İlişkilerini her zamanki gibi olaylı bir şekilde bitirme kararı alan, davalık olan, ihanet iddialarıyla çalkalanan çiftimiz Wanda'nın L-Gante isimli rapçiyle yeni bir aşka adım atmasıyla paramparça olmuştu.

İlişkilerini her zamanki gibi olaylı bir şekilde bitirme kararı alan, davalık olan, ihanet iddialarıyla çalkalanan çiftimiz Wanda'nın L-Gante isimli rapçiyle yeni bir aşka adım atmasıyla paramparça olmuştu.

Wanda ise gündemde kalmaktan pek bir mutlu olacak ki çıtır sevgilisini koluna takip partilemekten, tatile çıkmaktan hatta yeni sevgilisini eski kocasıyla bir araya getirmekten bir adım bile geri kalmamıştı.

Wanda ise gündemde kalmaktan pek bir mutlu olacak ki çıtır sevgilisini koluna takip partilemekten, tatile çıkmaktan hatta yeni sevgilisini eski kocasıyla bir araya getirmekten bir adım bile geri kalmamıştı.

Wanda'yı son olarak yine ifşaladığı mesajlarla manşetlerde görmüştük 👇

Icardi ise isyan bayraklarını çekmiş Wanda'nın kendisini kullandığını daha önce dile getirmiş ve "Artık o eski Icardi yok" imajıyla sevenlerini mutlu etmişti.

Icardi ise isyan bayraklarını çekmiş Wanda'nın kendisini kullandığını daha önce dile getirmiş ve "Artık o eski Icardi yok" imajıyla sevenlerini mutlu etmişti.

Kendi değerini gören yıldız futbolcu son olarak "20 yaşında, uyuşturucu bağımlısı, alkolik, okuma yazma bilmeyen, silah taşıyan, hüküm giymiş bir çocukla çıktığın için sana kırgın değilim Wanda." ifadeleriyle ufak çaplı bir rest çekti.

Kendi değerini gören yıldız futbolcu son olarak "20 yaşında, uyuşturucu bağımlısı, alkolik, okuma yazma bilmeyen, silah taşıyan, hüküm giymiş bir çocukla çıktığın için sana kırgın değilim Wanda." ifadeleriyle ufak çaplı bir rest çekti.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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