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Kaynana Gelin El Ele mi Verdiler? Wanda Nara Bu Sefer de Annesinin Icardi'ye Attığı Mesajları Bir Bir İfşaladı

Kaynana Gelin El Ele mi Verdiler? Wanda Nara Bu Sefer de Annesinin Icardi'ye Attığı Mesajları Bir Bir İfşaladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.12.2024 - 17:47

Şimdilerde L-Gante ile yaşadığı yeni ilişkisi ve eski kocasıyla yaptığı görüşmelerle gündeme düşen Wanda Nara yeniden adını manşetlere taşımayı başardı. Geçmişte Icardi ile boşanma aşamasına geldikleri ilk dönemde futbolcunun mesajlarını sosyal medya hesabında paylaşan Wanda Nara gündeme oturmuştu. Kendisi yine dayanamadı... Bu sefer futbolcunun annesinin Icardi'ye attığı mesajları tek tek hikayesinde paylaştı. Kızları ve Wanda hakkında oğluna tavsiyelerde bulunan ismin o sözlerini yine Wanda ifşaladı! Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Genç sevgilisi ve Icardi ile yaşadığı gelişemelerle gündeme gelmeye devam eden Wanda Nara, yine yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Genç sevgilisi ve Icardi ile yaşadığı gelişemelerle gündeme gelmeye devam eden Wanda Nara, yine yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde üç oğlunun babası eski futbolcu Maxi Lopez ve 24 yaşındaki yeni aşkı L-Gante ve çocuklarıyla paylaşım yapan Wanda Nara yine gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde üç oğlunun babası eski futbolcu Maxi Lopez ve 24 yaşındaki yeni aşkı L-Gante ve çocuklarıyla paylaşım yapan Wanda Nara yine gündeme bomba gibi düşmüştü.

Detaylar için👇

Ardından bu üçlü hızını alamamış ve baş başa gittikleri kahvaltıdan paylaştıkları bu pozla bir kez daha ağızları açık bırakmayı başarmışlardı.

Ardından bu üçlü hızını alamamış ve baş başa gittikleri kahvaltıdan paylaştıkları bu pozla bir kez daha ağızları açık bırakmayı başarmışlardı.

Detaylardan bahsettik:

Wanda Nara, bu sefer de sosyal medya hesabından annesinin Icardi'ye gönderdiği mesajları tek tek paylaştı! Mesajlarda annenin Icardi ile görüşmek istediği ancak kendisinin mesajlara geri dönmediği ortaya çıktı!

Wanda Nara, bu sefer de sosyal medya hesabından annesinin Icardi'ye gönderdiği mesajları tek tek paylaştı! Mesajlarda annenin Icardi ile görüşmek istediği ancak kendisinin mesajlara geri dönmediği ortaya çıktı!

Gelin o mesajlara birlikte bakalım 👇

"Merhaba Mau, nasıl gidiyor? Daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin her yere getirebilirim. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğinizi biliyorum. Sana kocaman sarılıyorum ve seni seviyorum!"

"Merhaba Mau, nasıl gidiyor? Daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin her yere getirebilirim. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğinizi biliyorum. Sana kocaman sarılıyorum ve seni seviyorum!"

Icardi'nin annesi son mesajında ise 'Günaydın Mau, Wanda kızları sana getirmek istiyor. O senin çocuklarının annesi. Hayatımız boyunca bir aile olarak kalacağız. Wanda hasta ve sanırım sen de zaten gidiyorsun. Lösemiyi ve bu hastalığın Fundaleu'nun söylediği şeyden kaynaklandığını unutma. Kızları görmeni istiyor, çocukların önüne engel koymayın. Hafta sonu dönmek istemediler çünkü Wanda ile senin aranda geçen kötü şeyleri onlara anlatan bebek bakıcısını görmek istemediler.' ifadelerine yer verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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