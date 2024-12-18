Kaynana Gelin El Ele mi Verdiler? Wanda Nara Bu Sefer de Annesinin Icardi'ye Attığı Mesajları Bir Bir İfşaladı
Kaynana Gelin El Ele mi Verdiler? Wanda Nara Bu Sefer de Annesinin Icardi'ye Attığı Mesajları Bir Bir İfşaladı
Şimdilerde L-Gante ile yaşadığı yeni ilişkisi ve eski kocasıyla yaptığı görüşmelerle gündeme düşen Wanda Nara yeniden adını manşetlere taşımayı başardı. Geçmişte Icardi ile boşanma aşamasına geldikleri ilk dönemde futbolcunun mesajlarını sosyal medya hesabında paylaşan Wanda Nara gündeme oturmuştu. Kendisi yine dayanamadı... Bu sefer futbolcunun annesinin Icardi'ye attığı mesajları tek tek hikayesinde paylaştı. Kızları ve Wanda hakkında oğluna tavsiyelerde bulunan ismin o sözlerini yine Wanda ifşaladı! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Genç sevgilisi ve Icardi ile yaşadığı gelişemelerle gündeme gelmeye devam eden Wanda Nara, yine yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde üç oğlunun babası eski futbolcu Maxi Lopez ve 24 yaşındaki yeni aşkı L-Gante ve çocuklarıyla paylaşım yapan Wanda Nara yine gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ardından bu üçlü hızını alamamış ve baş başa gittikleri kahvaltıdan paylaştıkları bu pozla bir kez daha ağızları açık bırakmayı başarmışlardı.
Wanda Nara, bu sefer de sosyal medya hesabından annesinin Icardi'ye gönderdiği mesajları tek tek paylaştı! Mesajlarda annenin Icardi ile görüşmek istediği ancak kendisinin mesajlara geri dönmediği ortaya çıktı!
"Merhaba Mau, nasıl gidiyor? Daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin her yere getirebilirim. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğinizi biliyorum. Sana kocaman sarılıyorum ve seni seviyorum!"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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