Kaynana Gelin El Ele mi Verdiler? Wanda Nara Bu Sefer de Annesinin Icardi'ye Attığı Mesajları Bir Bir İfşaladı

Icardi'nin annesi son mesajında ise 'Günaydın Mau, Wanda kızları sana getirmek istiyor. O senin çocuklarının annesi. Hayatımız boyunca bir aile olarak kalacağız. Wanda hasta ve sanırım sen de zaten gidiyorsun. Lösemiyi ve bu hastalığın Fundaleu'nun söylediği şeyden kaynaklandığını unutma. Kızları görmeni istiyor, çocukların önüne engel koymayın. Hafta sonu dönmek istemediler çünkü Wanda ile senin aranda geçen kötü şeyleri onlara anlatan bebek bakıcısını görmek istemediler.' ifadelerine yer verdi.