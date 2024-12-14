Wanda Nara, Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Çıtır Sevgilisi L-Gante Kocaman Bir Aile: Birlikte Tatile Çıktılar
Wanda Nara, Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Çıtır Sevgilisi L-Gante Kocaman Bir Aile: Birlikte Tatile Çıktılar
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı. Aşk hayatı bir hayli karışık olan isim futbol camiasında daha önce yaptığı evlilik olsun, Icardi'yle yaşadıkları toksik ilişki olsun, şimdiki yeni çıtır sevgilisi olsun sık sık adından bahsettiriyor. Zaman zaman kameralara ağlayarak yakalanan ama genellikle keyfi bir hayli yerinde olan Wanda şimdi de Roma'ya tatile gitti. Hem de eski kocası Maxi Lopez ve yeni sevgilisi L-Gante'yi yanına alarak! Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
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Sonunda bittiğine inanabileceğimiz Wanda Nara ve Icardi evliliği nihayet boşanma aşamasına geldi. Hatta işler çirkinleşti ve ne ortaya atılan itiraflar kaldı ne de iftiralar...
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Öyle ki Wanda Nara zaman zaman kameralara kestiği mağdur hallerini bile bir kenara bırakıp kendinden 13 yaş küçük rapçi sevgilisini koluna takarak ödül törenlerine katılmaya başladı.
Aşk hayatı bir hayli karışık olan Wanda Nara'nın futbol camiasından yaptığı bir diğer evlilik ise Icardi ile bir dönem aynı takımda oynayan Maxi Lopez'di belki bilenleriniz vardır.
Hatta inanıp inanmamak size kalmış ama Wanda, Maxi'yi bıraktığı sıralar çok ağladığını Icardi'yle evliliğinin daha ilk senelerindeyken katıldığı bir programda anlatmış.
Wanda Nara bu kez de İtalya tatiliyle gündeme oturdu. Eski eşi Maxi Lopez'i oğullarıyla buluşturan Wanda Nara o buluşmaya rapçi sevgilisini de getirdi!
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Wanda Nara, üç oğlunun babası Maxi Lopez ve 24 yaşındaki yeni sevgilisi L-Gante kocaman bir aile olarak tatile çıktı! Bu hikayede yanan Icardi oldu...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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