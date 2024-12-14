onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Wanda Nara, Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Çıtır Sevgilisi L-Gante Kocaman Bir Aile: Birlikte Tatile Çıktılar

Wanda Nara, Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Çıtır Sevgilisi L-Gante Kocaman Bir Aile: Birlikte Tatile Çıktılar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.12.2024 - 10:30

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı. Aşk hayatı bir hayli karışık olan isim futbol camiasında daha önce yaptığı evlilik olsun, Icardi'yle yaşadıkları toksik ilişki olsun, şimdiki yeni çıtır sevgilisi olsun sık sık adından bahsettiriyor. Zaman zaman kameralara ağlayarak yakalanan ama genellikle keyfi bir hayli yerinde olan Wanda şimdi de Roma'ya tatile gitti. Hem de eski kocası Maxi Lopez ve yeni sevgilisi L-Gante'yi yanına alarak! Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sonunda bittiğine inanabileceğimiz Wanda Nara ve Icardi evliliği nihayet boşanma aşamasına geldi. Hatta işler çirkinleşti ve ne ortaya atılan itiraflar kaldı ne de iftiralar...

Sonunda bittiğine inanabileceğimiz Wanda Nara ve Icardi evliliği nihayet boşanma aşamasına geldi. Hatta işler çirkinleşti ve ne ortaya atılan itiraflar kaldı ne de iftiralar...

Öyle ki Wanda Nara zaman zaman kameralara kestiği mağdur hallerini bile bir kenara bırakıp kendinden 13 yaş küçük rapçi sevgilisini koluna takarak ödül törenlerine katılmaya başladı.

Öyle ki Wanda Nara zaman zaman kameralara kestiği mağdur hallerini bile bir kenara bırakıp kendinden 13 yaş küçük rapçi sevgilisini koluna takarak ödül törenlerine katılmaya başladı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Aşk hayatı bir hayli karışık olan Wanda Nara'nın futbol camiasından yaptığı bir diğer evlilik ise Icardi ile bir dönem aynı takımda oynayan Maxi Lopez'di belki bilenleriniz vardır.

Aşk hayatı bir hayli karışık olan Wanda Nara'nın futbol camiasından yaptığı bir diğer evlilik ise Icardi ile bir dönem aynı takımda oynayan Maxi Lopez'di belki bilenleriniz vardır.

Hatta inanıp inanmamak size kalmış ama Wanda, Maxi'yi bıraktığı sıralar çok ağladığını Icardi'yle evliliğinin daha ilk senelerindeyken katıldığı bir programda anlatmış.

Hatta inanıp inanmamak size kalmış ama Wanda, Maxi'yi bıraktığı sıralar çok ağladığını Icardi'yle evliliğinin daha ilk senelerindeyken katıldığı bir programda anlatmış.

O anlardan ve detaylardan burada bahsettik 👇

Wanda Nara bu kez de İtalya tatiliyle gündeme oturdu. Eski eşi Maxi Lopez'i oğullarıyla buluşturan Wanda Nara o buluşmaya rapçi sevgilisini de getirdi!

Wanda Nara bu kez de İtalya tatiliyle gündeme oturdu. Eski eşi Maxi Lopez'i oğullarıyla buluşturan Wanda Nara o buluşmaya rapçi sevgilisini de getirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Wanda Nara, üç oğlunun babası Maxi Lopez ve 24 yaşındaki yeni sevgilisi L-Gante kocaman bir aile olarak tatile çıktı! Bu hikayede yanan Icardi oldu...

Wanda Nara, üç oğlunun babası Maxi Lopez ve 24 yaşındaki yeni sevgilisi L-Gante kocaman bir aile olarak tatile çıktı! Bu hikayede yanan Icardi oldu...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın