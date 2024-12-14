Wanda Nara, Eski Kocası Maxi Lopez ve Yeni Çıtır Sevgilisi L-Gante Kocaman Bir Aile: Birlikte Tatile Çıktılar

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı. Aşk hayatı bir hayli karışık olan isim futbol camiasında daha önce yaptığı evlilik olsun, Icardi'yle yaşadıkları toksik ilişki olsun, şimdiki yeni çıtır sevgilisi olsun sık sık adından bahsettiriyor. Zaman zaman kameralara ağlayarak yakalanan ama genellikle keyfi bir hayli yerinde olan Wanda şimdi de Roma'ya tatile gitti. Hem de eski kocası Maxi Lopez ve yeni sevgilisi L-Gante'yi yanına alarak! Gelin detaylara birlikte bakalım 👇