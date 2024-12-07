Yasa Dışı Bahis İddialarına Karışan Wanda Nara 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Birlikte Ödül Töreninde Boy Gösterdi
Yasa Dışı Bahis İddialarına Karışan Wanda Nara 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Birlikte Ödül Töreninde Boy Gösterdi
Bu seneye damga vuran boşanma süreçlerinden birini yaşayan ve durumu hiç de iyi idare edemeyen Wanda Nara ve Icardi çiftinin arasında yaşananlar herkesleri şoke etmişti. Kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara da paylaşımlarıyla büyük tepkilerin doğmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Icardi'yi evinde rahatsız eden ve görüntüleriyle dillere düşen Wanda yine gündeme düştü. Geçtiğimiz gün hakkında yasa dışı bahis iddiaları çıkan isim sevgilisiyle ödül törenine katıldı. Rahat tavırları dikkatlerden kaçmayan ismin o hallerine gelin birlikte bakalım...
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Kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan, bunu da önce canlı yayında öpüştükleri anlarla sonra da yaptığı paylaşımlarla cümle aleme duyuran Wanda Nara yine rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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Icardi ile evliliğini tek kalemde bitirme kararı alan fakat futbolcuyu Arjantin'deki evinde rahat bırakmayan Wanda Nara'nın adı son olarak yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme gelmişti.
Hakkında çıkan haberlere zaman zaman prim kasmak için cevap veren Wanda bu haberler hakkında ise sessizliğini koruma kararı almıştı.
Rahat tavırlarıyla göze batan isim geçtiğimiz saatlerde koluna taktığı 'çıtır' sevgilisiyle birlikle bir ödül töreninde boy gösterdi.
İkili kırmızı halıda böyle poz verdi...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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