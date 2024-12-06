Karakoldan Mahkemeden Kurtulamayan İkiliden Wanda Nara'nın Başı Bu Kez Yasa Dışı Bahisle Dertte
Karakoldan Mahkemeden Kurtulamayan İkiliden Wanda Nara'nın Başı Bu Kez Yasa Dışı Bahisle Dertte
Wanda Nara ve Mauro Icardi aşkı artık karakolların ve mahkemelerin konusu oldu. İkilinin gürültülü ayrılığı hem Türkiye, hem Arjantin hem de İtalya'da epey ses getirdi. Her gün ikiliye dair yeni bir skandal öğreniyoruz. Bugün de Wanda Nara'nın başının polisle dertte olduğu bilgisi basına yansıdı. Wanda Nara, soruşturmadan geçirilecek.
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Wanda Nara'nın, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’yi elinde silahla eve baskın yapmak suçlamasıyla polise şikayet ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.
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Bu kez de Wanda Nara'nın başı dertte! Wanda Nara, Arjantin'de yasa dışı bir kumarhanenin reklamını yapmakla suçlanıyor.
Kumar Özel Savcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturmaya Buenos Aires Piyango Müdürlüğü'nün Wanda Nara'ya dair şikayeti de eklendi.
Soruşturmada "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrimiçi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.
Arjantin yasalarına göre Wanda Nara'nın işlediği suç için 3-6 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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