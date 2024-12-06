Karakoldan Mahkemeden Kurtulamayan İkiliden Wanda Nara'nın Başı Bu Kez Yasa Dışı Bahisle Dertte

Wanda Nara ve Mauro Icardi aşkı artık karakolların ve mahkemelerin konusu oldu. İkilinin gürültülü ayrılığı hem Türkiye, hem Arjantin hem de İtalya'da epey ses getirdi. Her gün ikiliye dair yeni bir skandal öğreniyoruz. Bugün de Wanda Nara'nın başının polisle dertte olduğu bilgisi basına yansıdı. Wanda Nara, soruşturmadan geçirilecek.