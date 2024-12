Samet Aybaba Neler Söyledi, İddiaların Hedefindeki İsimler İddialara Karşı Kendilerini Nasıl Savundu?

'Göztepe maçının ardından hoca, başkanla görüşmek istemiş. Başkan 3'üncü golden sonra çıkmış. Başkan beni arayıp 'Hoca benimle görüşmek istemiş, ayrılacak galiba. Hüseyin Yücel gitsin' dedi. Baktım, Hüseyin Yücel de yok. Bu sefer ben gittim soyunma odasına. Ortam çok gergindi.

Ben içeride otururken dışarıdan biri içeri girmek için kapıyı açmaya çalışıyordu. Ben kim olduğunu görmeden hoca ve Brad Friedel 'No, no' diyerek içeri girilmesini engelledi. O sırada sesleri duydum Feyyaz abiymiş. Çıkıp Feyyaz abiye 'Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunlar çok gergin, bize 5 dakika müsaade et abi. Ben sana anlatacağım' dedim.'