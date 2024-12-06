Samet Aybaba Neler Söyledi, İddiaların Hedefindeki İsimler İddialara Karşı Kendilerini Nasıl Savundu?
Samet Aybaba Neler Söyledi, İddiaların Hedefindeki İsimler İddialara Karşı Kendilerini Nasıl Savundu?
Beşiktaş kaosla geçen yeni bir sezonu yaşıyor. Saha içindeki başarısızlıklara saha dışı beceriksizlikler ve tuhaflıklar eklenince içinden çıkılması zor bir durum yaşanıyor. Samet Aybaba da yaptığı basın toplantısı ile yaşananları adeta 'ifşa' etmiş, başkan Arat dahil birçok isme suçlamalar yöneltmişti. Ancak Samet Aybaba'nın söylediklerine gelen yanıtlar da yeni gündemler belirledi. Muhatapların cevaplarında ya da ortaya çıkan tabloda da Aybaba'ya da suçlamalar gelmeye başladı. Aybaba ne dedi, muhataplar 'aslında şöyle oldu' diyerek Aybaba'yı nasıl suçladı? Kaos dolu on günün Aybaba'lı muhasebesi karşınızda...
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Beşiktaş önce saha içinde sonra saha dışında dağıldı. Kaosa iyice bulanan Beşiktaş gündeminde Aybaba açıklamalarıyla yeni bir kaos başlatmıştı.
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Samet Aybaba birçok isim ortaya atarak kendince "kendisi hariç herkesin suçlu olduğu" bir Beşiktaş tablosu çizdi. Ancak yavaş yavaş yalanlamalar ve cevaplar gelmeye başlayınca işin rengi de değişmeye başladı.
Samet Aybaba'nın en önemli iddiası Beşiktaş başkanı sıfatıyla Hasan Arat'ın kendisine komisyon önermeseydi:
Hasan Arat, Aybaba'nın 27 milyon değerinde istediği bir sözleşmeyi paylaşarak bu iddialara yanıt verdi:
Bir yalanlama da günler sonra Brad Friedel'dan geldi. Günler sonra, çünkü Friedel'ın cevap hakkı "Beşiktaşlı" gazeteciler tarafından engellendi. O da HT Spor ekranlarında günler sonra kendini anlatabildi:
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Samet Aybaba, takım içindeki birçok ismi de yetersizlikleri nedeniyle eleştirdi:
Transferi Gio'nun onayıyla yapan Brad Friedel bu konuda da "içeriden" darbe yediklerini anlatıyor yine Aybaba ve basın ilişkilerini işaret ederek:
Samet Aybaba, teknik direktör olarak da Sergen Yalçın'ı istediğini söyledi. Sergen Yalçın'ı "bağlayabileceğini" söyleyen Aybaba şunları söyledi:
Sergen Yalçın, gelip gelmeyeceğini açıklayacağı Candaş Tolga Işık'ın programında bu "görüşme" kısmını yalanladı:
"Gio, Brad Friedel ve Kaan Şakul bir arada hareket ediyor" iddiasını ise "No, no, no" örneğiyle anlatan Aybaba şunları dedi:
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Bu iddiaya da muhataplardan Kaan Şakul katıldığı programda yanıt verdi:
Samet Aybaba'nın aldığı maaş üzerine de açıklamaları vardı. Gio'nun yardımcılarından az aldığını söyleyen Aybaba, "sorun değil nöbet tut deseler gider tesiste nöbet tutarım" dedi.
Bu konuda Beşiktaş taraftarlarının aklını karıştıran ve Aybaba'nın niyetini sorgulatan olay ise Erman Toroğlu ile yaptığı konuşma oldu:
Yine Kaan Şakul'dan da Beşiktaş'la para konuşmayacağını söyleyen Aybaba'ya yanıt vardı:
Worrall için sahte imza iddiası ise en kritik iddialardandı. Belgede sahtecilik olarak adlandırılacak bu olayı anlatan Aybaba'ya hem Hasan Arat hem de Kaan Şakul yanıt verdi:
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İlk yalanlama "sehven" diyerek Hasan Arat'tan geldi:
Kaan Şakul ise Aybaba'nın imza yetkisi olmadığını söyleyerek farklı bir yorum yaptı:
Samet Aybaba, Beşiktaş'ın yapmış olduğu Paulista, Rafa ve Immobile hariç tüm transferlerine karşı olduklarını söyledi:
Son olarak aynı Samet Aybaba, bu basın toplantısının ardından eleştirdiği futbolculara teknik direktörlük yapabileceğini dile getirdi. Soru, "Hüseyin Yücel yönetiminde teknik direktörlük yapar mısınız bu sezon?"; Aybaba'nın cevabı:
Tüm bu kaosun içinde olan yine Beşiktaş'ın bir sezonuna, taraftarın sevgisine olmuş gibi görünüyor. Kimsenin bir gün dahi suçsuz ya da suçlu kalamadığı ortamda tüm bunlar olurken istifa etmemeyi bir şekilde açıklayabilen Samet Aybaba bile sadece üç gün haklı kalmayı başardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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