Samet Aybaba Neler Söyledi, İddiaların Hedefindeki İsimler İddialara Karşı Kendilerini Nasıl Savundu?

'Samet Abi söyledi diye anlatıyorum, makara bir olay bu. Antalya'dayız Murat Hoca (Şahin) ile oturuyoruz. Bir numara aradı bende de kayıtlı değil. Sergen ne yapıyorsun dedi, iyiyim siz kimsiniz dedim. Samet Aybaba dedi. Ha tamam abi sen ne yapıyorsun dedim. Antalya'ya geldik burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dedim. Çok güzel falan dedi. Nasıl gidiyor dedi, iyi dedim. Tamam Sergencim kendine iyi bak dedi, kapattı. Konuşma bu, bu konuşmayı anlatıyor. Yardımcı hocalar dedi, hocam kim aradı, Samet Abi aradı dedim. Ne konuştunuz dediler, hiçbir şey konuşmadık ben de anlamadım dedim diye cevap verdim onlara'