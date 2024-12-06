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Samet Aybaba Neler Söyledi, İddiaların Hedefindeki İsimler İddialara Karşı Kendilerini Nasıl Savundu?

Samet Aybaba Neler Söyledi, İddiaların Hedefindeki İsimler İddialara Karşı Kendilerini Nasıl Savundu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.12.2024 - 20:45

Beşiktaş kaosla geçen yeni bir sezonu yaşıyor. Saha içindeki başarısızlıklara saha dışı beceriksizlikler ve tuhaflıklar eklenince içinden çıkılması zor bir durum yaşanıyor. Samet Aybaba da yaptığı basın toplantısı ile yaşananları adeta 'ifşa' etmiş, başkan Arat dahil birçok isme suçlamalar yöneltmişti. Ancak Samet Aybaba'nın söylediklerine gelen yanıtlar da yeni gündemler belirledi. Muhatapların cevaplarında ya da ortaya çıkan tabloda da Aybaba'ya da suçlamalar gelmeye başladı. Aybaba ne dedi, muhataplar 'aslında şöyle oldu' diyerek Aybaba'yı nasıl suçladı? Kaos dolu on günün Aybaba'lı muhasebesi karşınızda...

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Beşiktaş önce saha içinde sonra saha dışında dağıldı. Kaosa iyice bulanan Beşiktaş gündeminde Aybaba açıklamalarıyla yeni bir kaos başlatmıştı.

Beşiktaş önce saha içinde sonra saha dışında dağıldı. Kaosa iyice bulanan Beşiktaş gündeminde Aybaba açıklamalarıyla yeni bir kaos başlatmıştı.

Bu kaos dolu 10 güne hızlı bir bakış atmak isterseniz, sizi önce böyle alalım:

Samet Aybaba birçok isim ortaya atarak kendince "kendisi hariç herkesin suçlu olduğu" bir Beşiktaş tablosu çizdi. Ancak yavaş yavaş yalanlamalar ve cevaplar gelmeye başlayınca işin rengi de değişmeye başladı.

Samet Aybaba birçok isim ortaya atarak kendince "kendisi hariç herkesin suçlu olduğu" bir Beşiktaş tablosu çizdi. Ancak yavaş yavaş yalanlamalar ve cevaplar gelmeye başlayınca işin rengi de değişmeye başladı.

Samet Aybaba'nın en önemli iddiası Beşiktaş başkanı sıfatıyla Hasan Arat'ın kendisine komisyon önermeseydi:

Samet Aybaba'nın en önemli iddiası Beşiktaş başkanı sıfatıyla Hasan Arat'ın kendisine komisyon önermeseydi:

'Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak.'

Hasan Arat, Aybaba'nın 27 milyon değerinde istediği bir sözleşmeyi paylaşarak bu iddialara yanıt verdi:

Hasan Arat, Aybaba'nın 27 milyon değerinde istediği bir sözleşmeyi paylaşarak bu iddialara yanıt verdi:

'Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığım için böyle konuşuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabımda komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir'

Bir yalanlama da günler sonra Brad Friedel'dan geldi. Günler sonra, çünkü Friedel'ın cevap hakkı "Beşiktaşlı" gazeteciler tarafından engellendi. O da HT Spor ekranlarında günler sonra kendini anlatabildi:

Bir yalanlama da günler sonra Brad Friedel'dan geldi. Günler sonra, çünkü Friedel'ın cevap hakkı "Beşiktaşlı" gazeteciler tarafından engellendi. O da HT Spor ekranlarında günler sonra kendini anlatabildi:

'3 unsurla cevap vereceğim. Birinci olarak, asla ve asla komisyon veya prim almadım Beşiktaş'tan. İkincisi, eğer benim sözleşmemi Samet yayınladı. Bu sözleşme doğruysa ve yayınladıysa, sözleşmedeki Beşiktaş Kulübü gizlilik hükümlerine aykırı davrandı. Bu yaptığı etik dışı. Üçüncüsü, Samet Aybaba'nın yayınladığı sözleşme zaten yanlış bilgileri içeriyorsa burada manipülasyon yapılıyor. Fırat Günayer ve Sercan Dikme aracılığıyla manipülasyon yapılıyor. Ben sözleşme gizliliğine sadık kalacağım.'

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Samet Aybaba, takım içindeki birçok ismi de yetersizlikleri nedeniyle eleştirdi:

Samet Aybaba, takım içindeki birçok ismi de yetersizlikleri nedeniyle eleştirdi:

'Takımdan giden oyuncuların hepsine para verdik. Can Keleş ile ilgili raporumuzu sunduk, daha net oyuncu lazım dedik ama o da alındı.'

Transferi Gio'nun onayıyla yapan Brad Friedel bu konuda da "içeriden" darbe yediklerini anlatıyor yine Aybaba ve basın ilişkilerini işaret ederek:

Transferi Gio'nun onayıyla yapan Brad Friedel bu konuda da "içeriden" darbe yediklerini anlatıyor yine Aybaba ve basın ilişkilerini işaret ederek:

“Can Keleş’i aldığımız andan itibaren etraftaki tüm sözler çok negatifti. Kendine Beşiktaşlı olduğunu söyleyen habercilerin bu kadar negatif söylemler yayılması kötü oldu. Kendisi hem kiralanabilecek hem de ileride satılabilecek bir oyuncuydu.”

Samet Aybaba, teknik direktör olarak da Sergen Yalçın'ı istediğini söyledi. Sergen Yalçın'ı "bağlayabileceğini" söyleyen Aybaba şunları söyledi:

Samet Aybaba, teknik direktör olarak da Sergen Yalçın'ı istediğini söyledi. Sergen Yalçın'ı "bağlayabileceğini" söyleyen Aybaba şunları söyledi:

'Sergen Yalçın'ı ben istedim. Telefonla konuştuk, görüşecektik. Tamam abi dedi. Başkan bana 'Gittiğinde bir şey konuşma' dedi. Ben ona takımdan bahsedecektim, biraz da ağlayacaktım kulüp tarafında olduğum için ekonomiden yakınarak. Sonra o da koşarak gelecekti.'

Sergen Yalçın, gelip gelmeyeceğini açıklayacağı Candaş Tolga Işık'ın programında bu "görüşme" kısmını yalanladı:

Sergen Yalçın, gelip gelmeyeceğini açıklayacağı Candaş Tolga Işık'ın programında bu "görüşme" kısmını yalanladı:

'Samet Abi söyledi diye anlatıyorum, makara bir olay bu. Antalya'dayız Murat Hoca (Şahin) ile oturuyoruz. Bir numara aradı bende de kayıtlı değil. Sergen ne yapıyorsun dedi, iyiyim siz kimsiniz dedim. Samet Aybaba dedi. Ha tamam abi sen ne yapıyorsun dedim. Antalya'ya geldik burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dedim. Çok güzel falan dedi. Nasıl gidiyor dedi, iyi dedim. Tamam Sergencim kendine iyi bak dedi, kapattı. Konuşma bu, bu konuşmayı anlatıyor. Yardımcı hocalar dedi, hocam kim aradı, Samet Abi aradı dedim. Ne konuştunuz dediler, hiçbir şey konuşmadık ben de anlamadım dedim diye cevap verdim onlara'

"Gio, Brad Friedel ve Kaan Şakul bir arada hareket ediyor" iddiasını ise "No, no, no" örneğiyle anlatan Aybaba şunları dedi:

"Gio, Brad Friedel ve Kaan Şakul bir arada hareket ediyor" iddiasını ise "No, no, no" örneğiyle anlatan Aybaba şunları dedi:

'Hocayla taktik tahtasında çalışma yapıyorlar ve soyunma odasında görüşüyorlardı. Bu konulara müdahil olamadık. Feyyaz Uçar, soyunma odasına girmek istiyor, kapıyı vuruyor ve 'No, no' sesleri geliyor. Kaan Şakul, Feyyaz'a diyor ki 'Özel görüşüyoruz, 5 dakika sonra gel.' Bütün bunları yaşadık.'

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Bu iddiaya da muhataplardan Kaan Şakul katıldığı programda yanıt verdi:

Bu iddiaya da muhataplardan Kaan Şakul katıldığı programda yanıt verdi:

'Göztepe maçının ardından hoca, başkanla görüşmek istemiş. Başkan 3'üncü golden sonra çıkmış. Başkan beni arayıp 'Hoca benimle görüşmek istemiş, ayrılacak galiba. Hüseyin Yücel gitsin' dedi. Baktım, Hüseyin Yücel de yok. Bu sefer ben gittim soyunma odasına. Ortam çok gergindi.

Ben içeride otururken dışarıdan biri içeri girmek için kapıyı açmaya çalışıyordu. Ben kim olduğunu görmeden hoca ve Brad Friedel 'No, no' diyerek içeri girilmesini engelledi. O sırada sesleri duydum Feyyaz abiymiş. Çıkıp Feyyaz abiye 'Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunlar çok gergin, bize 5 dakika müsaade et abi. Ben sana anlatacağım' dedim.'

Samet Aybaba'nın aldığı maaş üzerine de açıklamaları vardı. Gio'nun yardımcılarından az aldığını söyleyen Aybaba, "sorun değil nöbet tut deseler gider tesiste nöbet tutarım" dedi.

Samet Aybaba'nın aldığı maaş üzerine de açıklamaları vardı. Gio'nun yardımcılarından az aldığını söyleyen Aybaba, "sorun değil nöbet tut deseler gider tesiste nöbet tutarım" dedi.

Bu konuda Beşiktaş taraftarlarının aklını karıştıran ve Aybaba'nın niyetini sorgulatan olay ise Erman Toroğlu ile yaptığı konuşma oldu:

Bu konuda Beşiktaş taraftarlarının aklını karıştıran ve Aybaba'nın niyetini sorgulatan olay ise Erman Toroğlu ile yaptığı konuşma oldu:

Toroğlu'nun 'Senin için 10 ayda aldığı para 8.484.500 Tl, aylık 1.350.000'e geliyormuş. Galibiyet primi almışsın.' sözlerine Aybaba, 'Galibiyet primi almayayım mı? Prim sistemini başkan biliyor.' diyerek yanıt verdi..

Yine Kaan Şakul'dan da Beşiktaş'la para konuşmayacağını söyleyen Aybaba'ya yanıt vardı:

Yine Kaan Şakul'dan da Beşiktaş'la para konuşmayacağını söyleyen Aybaba'ya yanıt vardı:

'Aybaba’ya hocanın 2 katı prim yazılmış. Hoca bu mevzuda rahatsızlığını belirtti. Bir biçimde primleri birebir seviyeye indirdik. Orada tekere çomağı soktuk. Aybaba dünya kadar beşere genel menajerlik yetkisi vermiş, hepsini iptal ettik.'

Worrall için sahte imza iddiası ise en kritik iddialardandı. Belgede sahtecilik olarak adlandırılacak bu olayı anlatan Aybaba'ya hem Hasan Arat hem de Kaan Şakul yanıt verdi:

Worrall için sahte imza iddiası ise en kritik iddialardandı. Belgede sahtecilik olarak adlandırılacak bu olayı anlatan Aybaba'ya hem Hasan Arat hem de Kaan Şakul yanıt verdi:

''Bana sormadan ve benim sahte imzamı kullanarak 5 milyon Euro'luk transfer yapmaya kalktılar''

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İlk yalanlama "sehven" diyerek Hasan Arat'tan geldi:

İlk yalanlama "sehven" diyerek Hasan Arat'tan geldi:

'Samet Hoca'nın İngilzcesi olmadığı için orada kulüp menajeri Hüseyin Yücel'in direktifiyle Samet Hoca imzalı böyle bir teklifi Nothingam'a geçmiş. Ben de bu teklifi görünce hemen iptal edin dedim. 24 saat geçmeden teklif iptal edildi. Orada teknik bir hata olmuş. Sahte imza diye bir şey yok.'

Kaan Şakul ise Aybaba'nın imza yetkisi olmadığını söyleyerek farklı bir yorum yaptı:

Kaan Şakul ise Aybaba'nın imza yetkisi olmadığını söyleyerek farklı bir yorum yaptı:

'Başkan, 2. başkana Worrall için teklif yapın diyor. Hüseyin Yücel, Ümraniye'deki profesyonele teklifi yapmasını söylüyor. Dijital ortamda Samet Aybaba'nın imzası kaldığı için onun imzasıyla gidiyor. Samet Aybaba sonra buna tepki gösteriyor. Başkan konu nedir öğreniyor. Sonra o teklifi iptal ettiriyor.

Samet Aybaba, dünya kadar insana yetki vermiş. Genel menajerlik yetki mektupları. Bunları ben sonra öğreniyorum, başkan söyledi. Hepsini iptal ettirdim. Aybaba'nın imza yetkisi bile yok, futbolcuya direkt ulaşma şansımız varken araya aracı sokmuş.''

Samet Aybaba, Beşiktaş'ın yapmış olduğu Paulista, Rafa ve Immobile hariç tüm transferlerine karşı olduklarını söyledi:

Samet Aybaba, Beşiktaş'ın yapmış olduğu Paulista, Rafa ve Immobile hariç tüm transferlerine karşı olduklarını söyledi:

'Transferlerin hepsine karşı çıktım. Ndour için 'Beşiktaş genç ve kiralık oyuncu almaz.' dedik. Demir Ege'yi verdik ve Ndour'u aldık. Joao Mario, kenar oyuncusu değil. Ağır, merkez orta saha gibi gözüküyor. Takımın ihtiyacı yok, kanatta ihtiyaç olduğunu söyledik. Bir menajer Uduokhai'yi teklif etti, listemize yazmadık. Uduokhai, daha büyük maliyete kulübe alındı. Omar Colley'in maliyeti çok düşüktü. Gitti ve üstüne para da verdik. Hiçbir oyuncu Beşiktaş'tan para almadan gitmedi. Can Keleş ile ilgili de rapor verdik. Kaan Şakul pazarlığı yanımda yaptı. Daha net 2 kenara ihtiyacımız vardı. Maalesef o da alındı. Emirhan ile ilgili de fikirleri ilettik. Bu transferlerin tamamına olumsuz rapor verdik.'

Son olarak aynı Samet Aybaba, bu basın toplantısının ardından eleştirdiği futbolculara teknik direktörlük yapabileceğini dile getirdi. Soru, "Hüseyin Yücel yönetiminde teknik direktörlük yapar mısınız bu sezon?"; Aybaba'nın cevabı:

Son olarak aynı Samet Aybaba, bu basın toplantısının ardından eleştirdiği futbolculara teknik direktörlük yapabileceğini dile getirdi. Soru, "Hüseyin Yücel yönetiminde teknik direktörlük yapar mısınız bu sezon?"; Aybaba'nın cevabı:

'Konuşuruz arkadaşlar ama bir şartım olur. Kaan Şakul istifa etmesi gerekir. Sezon sonuna kadar 1 kuruş almam, mukavele de yapmam.'

Tüm bu kaosun içinde olan yine Beşiktaş'ın bir sezonuna, taraftarın sevgisine olmuş gibi görünüyor. Kimsenin bir gün dahi suçsuz ya da suçlu kalamadığı ortamda tüm bunlar olurken istifa etmemeyi bir şekilde açıklayabilen Samet Aybaba bile sadece üç gün haklı kalmayı başardı.

Tüm bu kaosun içinde olan yine Beşiktaş'ın bir sezonuna, taraftarın sevgisine olmuş gibi görünüyor. Kimsenin bir gün dahi suçsuz ya da suçlu kalamadığı ortamda tüm bunlar olurken istifa etmemeyi bir şekilde açıklayabilen Samet Aybaba bile sadece üç gün haklı kalmayı başardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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