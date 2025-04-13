Ahmet Mattia Minguzzi Davası Sonrası Sosyal Medyada "Suça Sürüklenen Çocuk" Tartışması Alevlendi
Kadıköy’de 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından başlayan dava sürecinde ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Adliye önünde adalet çağrıları yükselirken, davaya yayın yasağı getirildi.
Sanıkların yaşlarının küçük olması ceza indirimi tartışmalarını beraberinde getirdi. Sosyal medya ise adeta ikiye bölündü: Suça sürüklenen çocuklar mı yoksa cezasız kalan failler mi?
Arif Verimli’den Hande Kuday’a birçok isim bu tartışmada söz aldı.
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Olay 24 Ocak'ta Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelmişti.
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Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili dava İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.
Dava süreci devam ederken sosyal medya kelimenin tam anlamıyla yangın yerine döndü.
Ancak herkes aynı fikirde değildi.
Kimi de Arim Verimli'nin sözlerine böyle tepki gösterdi:
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Bazı kullanıcılar ise daha sertti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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