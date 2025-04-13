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Ahmet Mattia Minguzzi Davası Sonrası Sosyal Medyada "Suça Sürüklenen Çocuk" Tartışması Alevlendi

Ahmet Mattia Minguzzi Davası Sonrası Sosyal Medyada "Suça Sürüklenen Çocuk" Tartışması Alevlendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.04.2025 - 12:29

Kadıköy’de 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından başlayan dava sürecinde ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Adliye önünde adalet çağrıları yükselirken, davaya yayın yasağı getirildi. 

Sanıkların yaşlarının küçük olması ceza indirimi tartışmalarını beraberinde getirdi. Sosyal medya ise adeta ikiye bölündü: Suça sürüklenen çocuklar mı yoksa cezasız kalan failler mi?

Arif Verimli’den Hande Kuday’a birçok isim bu tartışmada söz aldı.

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Olay 24 Ocak'ta Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelmişti.

Olay 24 Ocak'ta Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi 15 yaşındaki B.B ile yaşadığı tartışmanın ardından 5 yerinden bıçaklanmıştı.

Olay anında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B ise yere düşen Minguzzi'ye tekmeler attı. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Minguzzi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ülkede büyük infiale yol açan olay sonrası ilk duruşma geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili dava İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili dava İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan kalabalık, “Ahmet için adalet” sloganlarıyla sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini haykırdı.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada, suça sürüklenen 15 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk ile bazı tanıklar dinlendi. Mahkeme, yayın yasağı kararı alırken bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı. 

Savcılık, iki çocuk hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ancak ailenin avukatı Rezan Epözdemir, kamuoyunu etkileyen açıklamasında ceza indirimi olmaması gerektiğini söyledi: “Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor. Biz tehdit ediliyoruz, ama asla geri adım atmayacağız. Ahmet’in mezarına saldırı oldu, ailesi ölüm tehditleri alıyor. Bu bir hukuk mücadelesi değil, bir vicdan meselesi artık.”

Dava süreci devam ederken sosyal medya kelimenin tam anlamıyla yangın yerine döndü.

Dava süreci devam ederken sosyal medya kelimenin tam anlamıyla yangın yerine döndü.
twitter.com

Twitter ve Instagram’da 'suça sürüklenen çocuk' tartışmaları da beraberinde geldi. 

Arif Verimli, yaptığı paylaşımda “Ergenlikte rekabet olur, zorbalık olur ama kalbe bıçak saplamak çocuk işi değildir” diyerek faillerin yaşlarına rağmen yetişkin gibi yargılanmasını talep etti ve 'Katiller yetişkin olarak yargılanmalı, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ceza almalı' paylaşımına destek verdi.

Ancak herkes aynı fikirde değildi.

Ancak herkes aynı fikirde değildi.

Hande Kuday, Yeşim Salkım’ın “Ölenin yaşı sorulmuyor, öldürenin de sorulmasın” paylaşımına destek verdi ama sınırlarını çizdi: 

“Ölenle daha çok empati yapabiliyoruz, onu daha çok seviyoruz ya da ailesine daha çok üzülüyoruz diye çocuk hakları ve ceza hukuku temel ilkelerine eğip bükemeyiz. Bu davada adil bir yargılanma olsun ve sınıklar kanunun öngördüğü en üst sınırdan ceza alsın talebi başka. Bu olay için kanun değilsin diye bir kamuoyu yürütmek başka.”

Kimi de Arim Verimli'nin sözlerine böyle tepki gösterdi:

Kimi de Arim Verimli'nin sözlerine böyle tepki gösterdi:
twitter.com
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Bazı kullanıcılar ise daha sertti:

Bazı kullanıcılar ise daha sertti:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Pasif Kullanıcı

Hümanizminizi gidin suça karışmamış gariban kağıt toplayıcı çocuklara falan yapın bunları karıştırmayın meseleyi hafifletmeye çalışmayın

Engin Türk

Sınanmadığımız hayatları kınıyormuşuz 😡 Hayatının baharına bile gelmemiş çocuk ve ailesinin sınavı neydi peki, 15 16 yaşında kazık kadar herifleri çocuk yeri... Devamını Gör

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