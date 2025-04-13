Ahmet Mattia Minguzzi Davası Sonrası Sosyal Medyada "Suça Sürüklenen Çocuk" Tartışması Alevlendi

Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan kalabalık, “Ahmet için adalet” sloganlarıyla sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini haykırdı.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada, suça sürüklenen 15 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk ile bazı tanıklar dinlendi. Mahkeme, yayın yasağı kararı alırken bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

Savcılık, iki çocuk hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ancak ailenin avukatı Rezan Epözdemir, kamuoyunu etkileyen açıklamasında ceza indirimi olmaması gerektiğini söyledi: “Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor. Biz tehdit ediliyoruz, ama asla geri adım atmayacağız. Ahmet’in mezarına saldırı oldu, ailesi ölüm tehditleri alıyor. Bu bir hukuk mücadelesi değil, bir vicdan meselesi artık.”