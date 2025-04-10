Mattia Ahmet Minguzzi Davası: Teyzesi Aylin Akıncılar Sinir Krizi Geçirdi
15 yaşında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin katil zanlıları bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Dün akşam Ahmet’in mezarının tahrip edildiği haberi herkesi şoke ederken, mahkeme 2 zanlının olduğu davayı 8 Mayıs tarihine erteledi.
Duruşmayı takip eden Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar duruşma çıkışında “Bir de gözümün içine bakıyor” diyerek sinir krizi geçirdi.
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Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki pazarda öldürülmüştü.
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“Gözümün içine bakıyor”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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