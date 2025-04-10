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Ahmet Mattia Minguzzi Davası: Duruşma Öncesi Tahrip Edilen Mezarı Yeniden Onarıldı

Ahmet Mattia Minguzzi Davası: Duruşma Öncesi Tahrip Edilen Mezarı Yeniden Onarıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.04.2025 - 13:26

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, Kadıköy’de kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda saldırganların hedefi olmuş ve bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Ahmet Mattia Minguzzi’yi öldüren 18 yaşından küçük tutuklu 2 sanık bugün hakim karşısında çıktı. Duruşma öncesi Minguzzi ailesi tehditler alırken, dün akşam da mezarlığın tahrip edildiği ortaya çıkmıştı.

Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarlığı bugün onarıldı ve üzeri yeniden çiçeklerle kaplandı.

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Türkiye’de Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında çıkacak karar merakla bekliyor.

Türkiye’de Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında çıkacak karar merakla bekliyor.

15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda hiçbir sebep yokken saldırıya uğramış ve bıçakla yaralanmıştı.

Ahmet Mattia Minguzzi hastanedeki yaşam savaşını kaybederken, olayla ilgili biri 15, diğer 16 yaşında 2 kişi tutuklanmıştı. 

Tutuklanan katil zanlılarının arkadaşları Minguzzi ailesini tehdit etmişti.

Duruşma öncesi mezarı tahrip edilmişti.

Duruşma öncesi mezarı tahrip edilmişti.

Sabah saatlerinde ise herkesi üzen bir haber geldi. Ahmet Mattia Minguzzi’nin avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarının tahrip edildiğini açıklamıştı. 

Savcılığın re’sen soruşturma başlattığı olayla ilgili polis ekipleri de mezarlıkta inceleme yapmıştı.

Polislerin incelemesi sonrasında Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı onarıldı ve yeniden çiçeklerle kaplandı. 👇

Polislerin incelemesi sonrasında Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı onarıldı ve yeniden çiçeklerle kaplandı. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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