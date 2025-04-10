Ahmet Mattia Minguzzi Davası: Duruşma Öncesi Tahrip Edilen Mezarı Yeniden Onarıldı
Ahmet Mattia Minguzzi Davası: Duruşma Öncesi Tahrip Edilen Mezarı Yeniden Onarıldı
15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, Kadıköy’de kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda saldırganların hedefi olmuş ve bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Ahmet Mattia Minguzzi’yi öldüren 18 yaşından küçük tutuklu 2 sanık bugün hakim karşısında çıktı. Duruşma öncesi Minguzzi ailesi tehditler alırken, dün akşam da mezarlığın tahrip edildiği ortaya çıkmıştı.
Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarlığı bugün onarıldı ve üzeri yeniden çiçeklerle kaplandı.
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Türkiye’de Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında çıkacak karar merakla bekliyor.
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Duruşma öncesi mezarı tahrip edilmişti.
Polislerin incelemesi sonrasında Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarı onarıldı ve yeniden çiçeklerle kaplandı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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