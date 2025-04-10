Aileye Destek Yağdı: Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu
Aileye Destek Yağdı: Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu
15 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Cinayetin ardından tutuklanan iki sanığın yargılanmasına başlanırken, duruşma büyük ilgi gördü.
Ahmet için adalet arayan çok sayıda vatandaşın yanı sıra, ünlü isimler de adliyeye geldi. Oyuncular Belçim Bilgin ve Onur Tuna ile şarkıcı Ece Seçkin duruşma öncesi açıklama yaparak aileye destek verdi. “Ahmet için buradayız” mesajı veren ünlü isimler, davanın emsal oluşturmasını istedi.
İşte detaylar...
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Kadıköy Hasanpaşa’daki salı pazarında 24 Ocak 2025’te arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi bakarken bıçaklanan Mattia Ahmet Minguzzi, 17 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.
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Duruşma öncesi açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, önemli bir detayı da kamuoyuyla paylaştı:
Ünlü isimler de adliye önündeydi.
Bu sabah adliyeye gelen şarkıcı duruşma öncesi duygusal bir açıklama yaptı:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ahmet ile sanıklar arasında pazarda yaşanan tartışma detaylıca anlatıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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