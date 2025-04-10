Aileye Destek Yağdı: Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu

Oyuncu Onur Tuna, “Ahmet için buradayım” derken, Tanem Sivar ve Belçim Bilgin de sessiz ama anlamlı duruşlarıyla aileye destek verdi.

Tuna açıklamasında, 'Öncelikle şiddet toplumuna hayır diyoruz. Gençler çok kıymetliler ve Ahmet bizim için, herkes için çok değerli bir Türk çocuğuydu. Hepimizin evladıydı. Kendi adıma şunu söylemek isterim. Üniversitedeki ev arkadaşımı Ege Üniversitesi inşaat mühendisinden mezun olmuş. Bugün ilk defa söylüyorum. Tolgahan Aksuyu’yu bundan 15 yıl önce aynı şekilde iki kişinin bıçaklaması sonucu kaybettim. Üniversitedeki ev arkadaşımı. Üstünden 15 yıl geçti. Ailesinin gözlerindeki acı hala duruyor. Bunu yakından bilen bir insan olarak Ahmet'in ailesinin yanında olmak için buradayım.' ifadelerini kullandı.

ABD'den yeni dönen Ece Seçkin de sosyal medya hesabından 'Ahmet Mattia’nın duruşması için Amerika’dan yola çıktım 🤍 Sabah duruşma salonunun önünde bekliyor olacağım 🤍 Söz verdim ablacığım…Gerekirse senin için dünyayı ayağa kaldıracağız 🪽🤍' paylaşımı yapmıştı.