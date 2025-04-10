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Aileye Destek Yağdı: Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu

Aileye Destek Yağdı: Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.04.2025 - 12:38

15 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Cinayetin ardından tutuklanan iki sanığın yargılanmasına başlanırken, duruşma büyük ilgi gördü. 

Ahmet için adalet arayan çok sayıda vatandaşın yanı sıra, ünlü isimler de adliyeye geldi. Oyuncular Belçim Bilgin ve Onur Tuna ile şarkıcı Ece Seçkin duruşma öncesi açıklama yaparak aileye destek verdi. “Ahmet için buradayız” mesajı veren ünlü isimler, davanın emsal oluşturmasını istedi.

İşte detaylar...

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Kadıköy Hasanpaşa’daki salı pazarında 24 Ocak 2025’te arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi bakarken bıçaklanan Mattia Ahmet Minguzzi, 17 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Kadıköy Hasanpaşa’daki salı pazarında 24 Ocak 2025’te arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi bakarken bıçaklanan Mattia Ahmet Minguzzi, 17 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu olan Mattia Ahmet’in ölümü Türkiye’yi yasa boğmuş, sosyal medyada ve sokakta “Ahmet için adalet” çağrıları yükselmişti.

Bugün, olayla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki iki çocuk sanık U.B. ve B.B. hakkında açılan davanın ilk duruşması Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Minguzzi ailesi, taraf avukatları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kalabalık “Mattia Ahmet için adalet” sloganları attı.

Duruşma öncesi açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, önemli bir detayı da kamuoyuyla paylaştı:

Duruşma öncesi açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, önemli bir detayı da kamuoyuyla paylaştı:

“Aile, olaydan bu yana tehdit ediliyor. Bu sabah Mattia Ahmet’in mezarı tahrip edildi. Bu kabul edilemez. Ama biz buradayız, adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

Ünlü isimler de adliye önündeydi.

Ünlü isimler de adliye önündeydi.

Oyuncu Onur Tuna, “Ahmet için buradayım” derken, Tanem Sivar ve Belçim Bilgin de sessiz ama anlamlı duruşlarıyla aileye destek verdi. 

Tuna açıklamasında, 'Öncelikle şiddet toplumuna hayır diyoruz. Gençler çok kıymetliler ve Ahmet bizim için, herkes için çok değerli bir Türk çocuğuydu. Hepimizin evladıydı. Kendi adıma şunu söylemek isterim. Üniversitedeki ev arkadaşımı Ege Üniversitesi inşaat mühendisinden mezun olmuş. Bugün ilk defa söylüyorum. Tolgahan Aksuyu’yu bundan 15 yıl önce aynı şekilde iki kişinin bıçaklaması sonucu kaybettim. Üniversitedeki ev arkadaşımı. Üstünden 15 yıl geçti. Ailesinin gözlerindeki acı hala duruyor. Bunu yakından bilen bir insan olarak Ahmet'in ailesinin yanında olmak için buradayım.' ifadelerini kullandı.

ABD'den yeni dönen Ece Seçkin de sosyal medya hesabından 'Ahmet Mattia’nın duruşması için Amerika’dan yola çıktım 🤍 Sabah duruşma salonunun önünde bekliyor olacağım 🤍 Söz verdim ablacığım…Gerekirse senin için dünyayı ayağa kaldıracağız 🪽🤍' paylaşımı yapmıştı.

Bu sabah adliyeye gelen şarkıcı duruşma öncesi duygusal bir açıklama yaptı:

Bu sabah adliyeye gelen şarkıcı duruşma öncesi duygusal bir açıklama yaptı:

“Ahmet’i hiç tanımadım ama sanki evimizin oğlu gibiydi. Bugün de adalet arayışı için buradayız. Ahmet giderken çok büyük bir acıyla gitti ama sadece acıyla gitmedi. Arkasından umudu getirecek, inanıyoruz ki adaleti getirecek. Ahmet için çıkmasını umduğumuz emsal karardan sonra milyonlarca Ahmet’in canı kurtulacak diye düşünüyoruz. Adalete güveniyoruz, güvenmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ahmet ile sanıklar arasında pazarda yaşanan tartışma detaylıca anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ahmet ile sanıklar arasında pazarda yaşanan tartışma detaylıca anlatıldı.

Sanıklardan B.B’nin Ahmet’i iterek tartışma başlattığı, ardından tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı ve bir tezgahtan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi. Diğer sanık U.B’nin ise yere düşen Ahmet’e tekme attığı ifade edildi. Olay sonrası kaçan iki çocuk, kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Otopsi raporuna göre, Ahmet’in vücudunda üç ayrı kesici alet yarası olduğu, ölüm nedeninin ise iç organlardaki ağır hasar olduğu belirtildi. Savcılık, iki sanığın “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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