Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Havalimanında Gözaltına Alındı

Altaylı, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Az önce Coşkun Aral aradı. MIT yüksek lisanslı mimar ve fotoğrafçı Murat Germen’in gözaltına alındığını söyledi. Germen’le hiç tanışmadım ama çok iyi bilirim. Uluslararası bir sanatçı ve müthiş bir entelektüeldir. Coşkun çok şaşkındı. Ben de öyleyim. Akıl alır gibi değil.'