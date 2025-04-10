Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Havalimanında Gözaltına Alındı
Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Havalimanında Gözaltına Alındı
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, 9 Nisan Perşembe akşamı eşiyle birlikte yurt dışından Türkiye’ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı. Germen’in gözaltına alınma nedeni ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ olarak açıklandı.
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Murat Germen’e havaalanında gözaltı.
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Gazeteci Fatih Altaylı'dan Murat Germen paylaşımı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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