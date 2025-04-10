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Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Havalimanında Gözaltına Alındı

Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Havalimanında Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 11:49

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, 9 Nisan Perşembe akşamı eşiyle birlikte yurt dışından Türkiye’ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı. Germen’in gözaltına alınma nedeni ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ olarak açıklandı. 

Kaynak: T24

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Murat Germen’e havaalanında gözaltı.

Murat Germen’e havaalanında gözaltı.

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Germen’in avukatı dosyada gizlilik olduğunu belirtirken eşi Sema Germen, T24’e konuştu. Sema Germen, gerekçeyi öğrenemediklerini dile getirerek, “Sürekli bilgi ve belge toplayan biriydi. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Genelde çevreyle ilgili, kent suçlarıyla ilgili çok çalışma yapıyorduk beraber. Sadece tahmin yürütüyorum” dedi. 

Öte yandan Sema Germen, Murat Germen’e sadece ‘Halkı kin ve nefrete yönlendirme’ suçlaması yöneltildiğini belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı'dan Murat Germen paylaşımı.

Gazeteci Fatih Altaylı'dan Murat Germen paylaşımı.
twitter.com

Altaylı, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Az önce Coşkun Aral aradı. MIT yüksek lisanslı mimar ve fotoğrafçı Murat Germen’in gözaltına alındığını söyledi.  Germen’le hiç tanışmadım ama çok iyi bilirim.  Uluslararası bir sanatçı ve müthiş bir entelektüeldir. Coşkun çok şaşkındı.  Ben de öyleyim. Akıl alır gibi değil.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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