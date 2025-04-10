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Murat Germen Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Murat Germen’in Biyografisi

Murat Germen Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Murat Germen’in Biyografisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 12:11

Sanatçı Murat Germen’in gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar söz konusu ismin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Murat Germen Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Murat Germen’in Biyografisi

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Murat Germen Kimdir?

Murat Germen Kimdir?

1956 yılında dünyaya gelen Murat Germen, sanatçı, eğitim ve arşivci unvanlarıyla tanınıyor.  Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini tamamlayan Germen, bu derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Germen’in, fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı ve çevrimiçi yayını bulunuyor. 

Aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet-mülksüzleştirme, kent hakları, iklim krizi gibi konulara odaklanan Germen, Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı yayımlandı. Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, İran, Hindistan, Avustralya, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre, Mısır gibi ülkeler olmak üzere seksenin üzerinde kişisel-karma sergiye katkıda bulundu.

Murat Germen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veriyor.

Murat Germen Neden Gözaltına Alındı?

Murat Germen Neden Gözaltına Alındı?

Sanatçı Murat Germen'in 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı eşiyle Türkiye'ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi. Germen'in dosyasında gizlilik kararı bulunurken gözaltına alınma gerekçesi “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' olarak belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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