Murat Germen Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? Murat Germen’in Biyografisi

1956 yılında dünyaya gelen Murat Germen, sanatçı, eğitim ve arşivci unvanlarıyla tanınıyor. Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini tamamlayan Germen, bu derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Germen’in, fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı ve çevrimiçi yayını bulunuyor.

Aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet-mülksüzleştirme, kent hakları, iklim krizi gibi konulara odaklanan Germen, Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı yayımlandı. Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, İran, Hindistan, Avustralya, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre, Mısır gibi ülkeler olmak üzere seksenin üzerinde kişisel-karma sergiye katkıda bulundu.

Murat Germen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veriyor.