Cem Küçük’ten İş Bankası ve Koç Ailesi Açıklaması: Turpun Büyüğü Kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü heybede' sözleri büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Erdoğan'ın Ocak ayında yaptığı bu açıklamaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu toplantıya 'Turpun büyüğü' başlığını vermişti Erdoğan'ın bu sözlerinden iki ay sonra İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta tutuklandı.

Erdoğan 26 Mart'ta yaptığı açıklamada ise 'Heybede duran büyük turplar' ifadeleri yeniden tartışmaları alevlendirmişti. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: 'Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden, CHP'nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında elde edilen suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında, bunların yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak.'

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından 'Heybede duran büyük turplar' sözlerinin 'İş Bankası ve Koç Ailesi için söylendiği' yorumları yapılmıştı.