Cem Küçük’ten İş Bankası ve Koç Ailesi Açıklaması: Turpun Büyüğü Kim?
CHP’li belediyelere başlatılan operasyonların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerinden yaklaşık iki ay sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Heybedeki büyük turplar daha ortaya dökülmedi” sözleri tartışmaları yeniden alevlendirmişti.
Pek çok kişi Erdoğan’ın bu sözleriyle İş Bankası ve Koç Ailesi’ne işaret ettiği yorumunda bulunmuştu. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Gazeteci Cem Küçük, “Kamuoyunda konuşulduğu gibi turpun büyüğü İş Bankası veya Koç ailesi değil” ifadelerini kullandı.
Peki turpun büyüğü kim? İşte Cem Küçük’ün o açıklamaları…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "heybedeki turp" ifadeleri siyaseti alevlendirmişti.
Cem Küçük’ten İş Bankası ve Koç Ailesi Açıklaması: Turpun Büyüğü Kim?
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