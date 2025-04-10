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Cem Küçük’ten İş Bankası ve Koç Ailesi Açıklaması: Turpun Büyüğü Kim?

Cem Küçük’ten İş Bankası ve Koç Ailesi Açıklaması: Turpun Büyüğü Kim?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 08:39 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 08:41

CHP’li belediyelere başlatılan operasyonların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerinden yaklaşık iki ay sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Heybedeki büyük turplar daha ortaya dökülmedi” sözleri tartışmaları yeniden alevlendirmişti. 

Pek çok kişi Erdoğan’ın bu sözleriyle İş Bankası ve Koç Ailesi’ne işaret ettiği yorumunda bulunmuştu. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Gazeteci Cem Küçük, “Kamuoyunda konuşulduğu gibi turpun büyüğü İş Bankası veya Koç ailesi değil” ifadelerini kullandı. 

Peki turpun büyüğü kim? İşte Cem Küçük’ün o açıklamaları…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "heybedeki turp" ifadeleri siyaseti alevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "heybedeki turp" ifadeleri siyaseti alevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü heybede' sözleri büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Erdoğan'ın Ocak ayında yaptığı bu açıklamaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu toplantıya 'Turpun büyüğü' başlığını vermişti Erdoğan'ın bu sözlerinden iki ay sonra İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta tutuklandı.

Erdoğan 26 Mart'ta yaptığı açıklamada ise 'Heybede duran büyük turplar' ifadeleri yeniden tartışmaları alevlendirmişti. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: 'Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden, CHP'nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında elde edilen suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında, bunların yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak.'

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından 'Heybede duran büyük turplar' sözlerinin 'İş Bankası ve Koç Ailesi için söylendiği' yorumları yapılmıştı.

Cem Küçük’ten İş Bankası ve Koç Ailesi Açıklaması: Turpun Büyüğü Kim?

Cem Küçük’ten İş Bankası ve Koç Ailesi Açıklaması: Turpun Büyüğü Kim?

Cem Küçük, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuştu. Erdoğan'ın 'Heybedeki turp' sözlerini değerlendiren Küçük, İş Bankası ve Koç Ailesi iddialarına da son noktayı koydu.

Küçük, 'Heybedeki turp' sözünün Ekrem İmamoğlu için kullanıldığını ileri sürerek 'Kamuoyunda konuşulduğu gibi turpun büyüğü İş Bankası veya Koç ailesi değil. Sayın Erdoğan'ın 'turpun büyüğü heybede' ifadesi de bence Ekrem İmamoğlu için söylenmiş bir ifadeydi' diye konuştu. 

Öte yandan Küçük, önümüzdeki günlerde İBB soruşturmasında yeni belge, tapelerin ortaya çıkabileceğini vurgulayarak 'Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak olan bilgiler, belgeler ve görüntülerin turpun büyüğü olarak değerlendiriyorum' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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