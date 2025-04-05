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Cem Küçük'ün Aybüke Pusat Açıklamasından Kızılcık Şerbeti Pembe Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Cem Küçük'ün Aybüke Pusat Açıklamasından Kızılcık Şerbeti Pembe Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.04.2025 - 02:17

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

5 Nisan Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kızılcık Şerbeti'nin favori karakteri 'Pembe'nin veda edeceği iddiası gündem oldu. Birsen Altuntaş ise attığı bir tweetle Pembe'nin sonu hakkında ipucu verdi.

1. Kızılcık Şerbeti'nin favori karakteri 'Pembe'nin veda edeceği iddiası gündem oldu. Birsen Altuntaş ise attığı bir tweetle Pembe'nin sonu hakkında ipucu verdi.

'Sen ölme, dayanamayız Pinko!' yazan Altuntaş'ın bu paylaşımı kafaları da epey karıştırdı.

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2. Yalı Çapkını geçtiğimiz cuma günü ekranlara veda etti. Bir dönememin favorisi olan yapımın finali eleştiri yağmuruna tutuldu.

2. Yalı Çapkını geçtiğimiz cuma günü ekranlara veda etti. Bir dönememin favorisi olan yapımın finali eleştiri yağmuruna tutuldu.

Flashback sahnelerle geçiştirilmiş bir final olarak yorumlanan dizinin bu hamlesi izleyicileri de epey kızdırdı.

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3. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan bölüm başı aldığı ücreti açıkladı.

3. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan bölüm başı aldığı ücreti açıkladı.

Boykot paylaşımı yüzünden TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuyla ilgili her detay da yakından takip edilir oldu.

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4. Bayram haftası dolayısıyla yeni bölümleri iptal edilen dizilerde yeni gelişmeler yaşandı.

4. Bayram haftası dolayısıyla yeni bölümleri iptal edilen dizilerde yeni gelişmeler yaşandı.

Aranın ardından bazı diziler izleyici karşısına çıkarken bazıları da tarihsiz şekilde fragman paylaştı. Bunun nedeninin maddi olduğu ortaya çıktı.

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5. Bir dönemin efsane dizisi Yedi Numara'nın başrolü Şebnem Sönmez'in boykot paylaşımı dikkat çekti.

5. Bir dönemin efsane dizisi Yedi Numara'nın başrolü Şebnem Sönmez'in boykot paylaşımı dikkat çekti.

Boykotu desteklediğini açıklayan ünlü oyuncu TRT'nin 7 Numara oyuncularının hiçbirine telif ücreti ödemediğinin altını çizdi.

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6. “Senaryo gereği Pembe’nin hikayesi sona eriyor” iddiası Kızılcık Şerbeti izleyicisini fena üzmüştü.

6. “Senaryo gereği Pembe’nin hikayesi sona eriyor” iddiası Kızılcık Şerbeti izleyicisini fena üzmüştü.

Habertürk'te yayınlanan Burası Haftasonu'nda' Ela Rumeysa Cebeci'nin sorularına yanıt veren Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu iddialar ile ilgili net konuşmadı. 

'Senaristlerimizin bu konu ile ilgili sürprizleri olacak.' şeklindeki sözleri 'Pembe dizide kalacak' olarak yorumlandı.

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7. Müge Anlı uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk oluyor.

7. Müge Anlı uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk oluyor.

Ünlü gazeteci geçtiğimiz yıllarda da sunduğu yarışma programı olan Güven Bana ile yeniden ekranlara dönüyor. Anlı, yeni programını Instagram hesabından duyurdu.

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8. 2014 yılında "Anlayamazsınız" diyerek viral olan Kaan Kavrayış'ın son hali gündem oldu.

8. 2014 yılında "Anlayamazsınız" diyerek viral olan Kaan Kavrayış'ın son hali gündem oldu.

Şimdilerde 25 yaşında koca bir delikanlı olan KaanFransa’da havacılık eğitimi almış ve bir pilot olarak mesleğini göklerde icra ediyor.

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9. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ortalığı birbirine kattı. Kocası Abdullah'ın kendisini yine aldattığını öğrenen Pinko, Işıl'ı patakladı.

9. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ortalığı birbirine kattı. Kocası Abdullah'ın kendisini yine aldattığını öğrenen Pinko, Işıl'ı patakladı.

Pembe ve Işıl'ın arasındaki olay olan kavga sahnesi ChatGPT kullanılarak Ghibli tarzına dönüştürüldü.

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10. Sibel Arna'nın Youtube programına konuk olan Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan'ın kendisini Çok Güzel Hareketler'den kovduğunu açıkladı.

10. Sibel Arna'nın Youtube programına konuk olan Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan'ın kendisini Çok Güzel Hareketler'den kovduğunu açıkladı.

'Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar denedim. BKM’de üç aylık bir çalışma döneminden sonra üst ekibe aldılar beni. Bir gün Yılmaz Erdoğan ‘10 tane seyircili skeç oynayacaksınız, hepinize bakacağım. Eğer tamamsa bu tren yola çıkacak’ dedi. Ben ikinci oldum o gece. Beni yanına çağırdı, ‘Oğlum madem böyle bir oyuncusun bizi niye korkutuyorsun’ dedi. Finalinde kalan 22 kişiyle yola çıkıldı.”

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11. Aşk-ı Memnu dizisinin finali Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı.

11. Aşk-ı Memnu dizisinin finali Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu'nun ikonikleşen final sahnesinin Studio Ghibli ile dönüştürülmesi sonrası karakterlerin benzerliği gözden kaçmadı.

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12. 'Sürahi Nine' olarak hafızamıza kazınan Yasemin Yalçın en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

12. 'Sürahi Nine' olarak hafızamıza kazınan Yasemin Yalçın en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Favori ismini açıklayan usta sanatçı bir yandan da neden yıllardır ekranlardan uzak kaldığını anlattı.

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13. Acun Ilıcalı ilk Survivor çekimlerinde yarışmacılarla yaşanan olayları anlattı.

13. Acun Ilıcalı ilk Survivor çekimlerinde yarışmacılarla yaşanan olayları anlattı.

Yarışmacılardan Yunan ekipten birinin canlı tavuk çalmaya çalıştığını gülerek anlatan Ilıcalı,  'Bizimkiler de bir eve girip halıyı sırtlamış. Halıyı ne yapacak ben bilmiyorum.' dedi. Yarışmacıların çaresizlikten köyü yağmaladığını açıkladı.

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14. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Şeyma Subaşı göndermesi yapıldı.

14. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Şeyma Subaşı göndermesi yapıldı.

Kayhan ve Leman'ın sohbet ettiği anlarda ortaya giren 'Pinky Clouds' sohbeti izleyenleri de kırdı geçirdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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