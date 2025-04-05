Cem Küçük'ün Aybüke Pusat Açıklamasından Kızılcık Şerbeti Pembe Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Cem Küçük'ün Aybüke Pusat Açıklamasından Kızılcık Şerbeti Pembe Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Nisan Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti'nin favori karakteri 'Pembe'nin veda edeceği iddiası gündem oldu. Birsen Altuntaş ise attığı bir tweetle Pembe'nin sonu hakkında ipucu verdi.
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2. Yalı Çapkını geçtiğimiz cuma günü ekranlara veda etti. Bir dönememin favorisi olan yapımın finali eleştiri yağmuruna tutuldu.
3. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan bölüm başı aldığı ücreti açıkladı.
4. Bayram haftası dolayısıyla yeni bölümleri iptal edilen dizilerde yeni gelişmeler yaşandı.
5. Bir dönemin efsane dizisi Yedi Numara'nın başrolü Şebnem Sönmez'in boykot paylaşımı dikkat çekti.
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6. “Senaryo gereği Pembe’nin hikayesi sona eriyor” iddiası Kızılcık Şerbeti izleyicisini fena üzmüştü.
7. Müge Anlı uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk oluyor.
8. 2014 yılında "Anlayamazsınız" diyerek viral olan Kaan Kavrayış'ın son hali gündem oldu.
9. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe ortalığı birbirine kattı. Kocası Abdullah'ın kendisini yine aldattığını öğrenen Pinko, Işıl'ı patakladı.
10. Sibel Arna'nın Youtube programına konuk olan Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan'ın kendisini Çok Güzel Hareketler'den kovduğunu açıkladı.
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11. Aşk-ı Memnu dizisinin finali Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı.
12. 'Sürahi Nine' olarak hafızamıza kazınan Yasemin Yalçın en beğendiği oyuncuyu açıkladı.
13. Acun Ilıcalı ilk Survivor çekimlerinde yarışmacılarla yaşanan olayları anlattı.
14. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Şeyma Subaşı göndermesi yapıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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