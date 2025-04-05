Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan Aldığı Bölüm Başı Ücreti Açıkladı

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Küçük, 'Devletin kanalında çalışıp bir de boykota katılamazsın. İzlemeyin bu kanalları derken kendi kanalını da boykot ediyor. Hem TRT’de çalışıp hem de nasıl TRT’nin boykotunu yapıyorsun?' sözlerinin ardından Aybüke Pusat'ın aldığı ücreti açıkladı.

Cem Küçük, Aybüke Pusat için 'Kanal yönetimi herhangi bir şey yapmamış, görüşünü biliyor, başrol vermiş. Önden çekilen 2 bölümün ücretini de almış. TRT bölüm başına 500 bin TL veriyor, ayda 2 milyon eder' ifadelerini kullandı.