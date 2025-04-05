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Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan Aldığı Bölüm Başı Ücreti Açıkladı

Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan Aldığı Bölüm Başı Ücreti Açıkladı

TRT Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.04.2025 - 10:30

Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı nedeniyle dizi kadrosundan çıkarıldı. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de Aybüke Pusat'ın Teşkilat'tan bölüm başı aldığı ücreti açıkladı.

KAYNAK: Medya Kritik/ TGRT Haber

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Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla gündemden düşmüyor.

Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla gündemden düşmüyor.

2 Nisan günü ülke genelindeki boykot için Instagram hesabından paylaşımda bulunan Aybüke Pusat, gazeteci Cem Küçük tarafından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya şikayet edilmiş ve hemen ardından Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Dizi kadrosundan çıkarılmasıyla meslektaşlarından destek gören Pusat, sözleşmesi gereği Teşkilat'ta yer alması gereken sahnelerin çekilmesinin ardından diziye veda edecek.

Cem Küçük şimdi de Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden aldığı bölüm başı ücreti duyurdu.

Cem Küçük şimdi de Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden aldığı bölüm başı ücreti duyurdu.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Küçük, 'Devletin kanalında çalışıp bir de boykota katılamazsın. İzlemeyin bu kanalları derken kendi kanalını da boykot ediyor. Hem TRT’de çalışıp hem de nasıl TRT’nin boykotunu yapıyorsun?' sözlerinin ardından Aybüke Pusat'ın aldığı ücreti açıkladı.

Cem Küçük, Aybüke Pusat için 'Kanal yönetimi herhangi bir şey yapmamış, görüşünü biliyor, başrol vermiş. Önden çekilen 2 bölümün ücretini de almış. TRT bölüm başına 500 bin TL veriyor, ayda 2 milyon eder' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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