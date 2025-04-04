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Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Partneriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Partneriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2025 - 23:27

Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sevilen çiftlerinden Şahin ve Nare'yi canlandıran Alper Çankaya ile Sahra Şaş'ın gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sahra Şaş, partneriyle aşk yaşadığı söylentilerine ilk kez yanıt verdi.

KAYNAK: Umut Ünver/ Gazete Magazin

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in gündem olmadığı gün yok.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in gündem olmadığı gün yok.

Pazartesi akşamlarının tartışmasız galibi Uzak Şehir, ayrıca her hafta Kızılcık Şerbeti'nden devraldığı galibiyet koltuğuna oturarak haftanın en çok izlenen dizisi oluyor. Diğer dizilere açık ara fark atan Uzak Şehir'in başarısının bir sebebi de dizideki partnerlerin çok sevilmesi. Bunlardan biri de imkansız aşklarıyla diziye damga vuran Şahin ve Nare.

Sahra Şaş ve Alper Çankaya'nın canlandırdığı Şahin ve Nare, imkansız aşkın kitabını yazan bir çift desek daha doğru olur.

Nare ve Şahin ikilisi dizide kavuşamasa da karakterleri canlandıran Sahra Şaş ile Alper Çankaya hakkında çıkan aşk iddiaları kafaları karıştırdı.

Nare ve Şahin ikilisi dizide kavuşamasa da karakterleri canlandıran Sahra Şaş ile Alper Çankaya hakkında çıkan aşk iddiaları kafaları karıştırdı.

Dizi aşkının gerçek olduğuna dair söylentiler kulislerde dolaşırken Sahra Şaş, Gazete Magazin kameralarına partneriyle aşk yaşadığı iddiasına sonunda yanıt verdi.

Sahra Şaş, 'Öyle bir şey yok. Partnerim. Çok seviyorum, çalışmaktan çok mutluyum ama öyle bir şey yok.' dedi.

İşte Sahra Şaş'ın o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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