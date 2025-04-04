Pazartesi akşamlarının tartışmasız galibi Uzak Şehir, ayrıca her hafta Kızılcık Şerbeti'nden devraldığı galibiyet koltuğuna oturarak haftanın en çok izlenen dizisi oluyor. Diğer dizilere açık ara fark atan Uzak Şehir'in başarısının bir sebebi de dizideki partnerlerin çok sevilmesi. Bunlardan biri de imkansız aşklarıyla diziye damga vuran Şahin ve Nare.

Sahra Şaş ve Alper Çankaya'nın canlandırdığı Şahin ve Nare, imkansız aşkın kitabını yazan bir çift desek daha doğru olur.