Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Partneriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi
Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, Partneriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi
Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sevilen çiftlerinden Şahin ve Nare'yi canlandıran Alper Çankaya ile Sahra Şaş'ın gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sahra Şaş, partneriyle aşk yaşadığı söylentilerine ilk kez yanıt verdi.
KAYNAK: Umut Ünver/ Gazete Magazin
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in gündem olmadığı gün yok.
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Nare ve Şahin ikilisi dizide kavuşamasa da karakterleri canlandıran Sahra Şaş ile Alper Çankaya hakkında çıkan aşk iddiaları kafaları karıştırdı.
İşte Sahra Şaş'ın o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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