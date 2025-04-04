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Bir Final Haberi Daha! ATV'nin Sevilen Dizisi Reyting Kurbanı Oldu

Bir Final Haberi Daha! ATV'nin Sevilen Dizisi Reyting Kurbanı Oldu

Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2025 - 19:10

Yayın döneminin bitmesine az bir zaman kalırken kanallar, yayınladıkları diziler hakkında final kararları almaya başladı. atv, bugüne kadar 2 dizinin final yapacağını duyururken bunlara üçüncüsünü ekledi. atv'nin sevilen dizisi yetersiz reytingler nedeniyle final kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Haziran ayı yaklaşırken kanallardan final haberleri gelmeye başladı.

Haziran ayı yaklaşırken kanallardan final haberleri gelmeye başladı.

Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi mayıs-haziran aylarında sona ererken atv, yayınladığı diziler için final kararlarını açıklayan ilk kanallardan biri oldu. Şu ana kadar Kanal D, İnci Taneleri dizisinin final yapacağını açıklarken atv'den tam 2 final haberi gelmişti.

atv, önce Zembilli hemen ardından da Başka Bir Gün dizilerinin final yapacağını açıklarken bunlara üçüncüsü dahil oldu.

Birsen Altuntaş, atv'nin sevilen dizisi Kardelenler için beklenen haberi verdi.

Birsen Altuntaş, atv'nin sevilen dizisi Kardelenler için beklenen haberi verdi.

Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Ayda Aksel gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kardelenler, sezonun tam ortasında yayınlanmaya başlamıştı. Reytinglerde bir türlü dikiş tutturamayan dizi için final kararı alındı.

Altuntaş, Kardelenler dizisinin 10. bölümde final yapacağını duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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