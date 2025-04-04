Bir Final Haberi Daha! ATV'nin Sevilen Dizisi Reyting Kurbanı Oldu
Bir Final Haberi Daha! ATV'nin Sevilen Dizisi Reyting Kurbanı Oldu
Yayın döneminin bitmesine az bir zaman kalırken kanallar, yayınladıkları diziler hakkında final kararları almaya başladı. atv, bugüne kadar 2 dizinin final yapacağını duyururken bunlara üçüncüsünü ekledi. atv'nin sevilen dizisi yetersiz reytingler nedeniyle final kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Haziran ayı yaklaşırken kanallardan final haberleri gelmeye başladı.
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Birsen Altuntaş, atv'nin sevilen dizisi Kardelenler için beklenen haberi verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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