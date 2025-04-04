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TRT Tabii'nin Muhabir Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama

TRT Tabii'nin Muhabir Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama

TRT Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2025 - 18:36

TRT Tabii'nin Muhabir dizisinde rol almaya hazırlanan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın ardından boykota ve Aybüke Pusat'a destek paylaşımlarının ardından dizi kadrosundan çıkarıldı. Başak Gümülcinelioğlu'dan ilk paylaşım geldi.

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TRT dizilerinde rol alan bazı oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları boykot paylaşımları nedeniyle yer aldıkları dizilerden çıkarıldı.

TRT dizilerinde rol alan bazı oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları boykot paylaşımları nedeniyle yer aldıkları dizilerden çıkarıldı.

İlk olarak Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasıyla başlayan furyada Boran Kuzum, Furkan Andıç ve sonrasında Başak Gümülcinelioğlu, TRT dizilerinden çıkarıldı. 

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Muhabir dizisinin kadrosundan hem boykot hem de Aybüke Pusat'a destek paylaşımında bulunduğu için çıkarılan Gümülcinelioğlu sonunda sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir açıklama metni yayınladı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir açıklama metni yayınladı.

Gümülcinelioğlu'nun açıklamasında '34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir.'  ifadeleri kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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