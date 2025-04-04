TRT Tabii'nin Muhabir Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama
TRT Tabii'nin Muhabir Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'ndan İlk Açıklama
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TRT dizilerinde rol alan bazı oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları boykot paylaşımları nedeniyle yer aldıkları dizilerden çıkarıldı.
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir açıklama metni yayınladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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