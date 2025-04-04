Seyirci Kızgın! Pembe'nin Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmasına Yoğun Tepki
Seyirci Kızgın! Pembe'nin Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmasına Yoğun Tepki
Show TV'nin 3 sezondur reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'yle alakalı şoke eden bir haber yayınlandı. Birsen Altuntaş, dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağını duyurdu. Söz konusu gelişme Kızılcık Şerbeti seyircisini epey kızdırdı. Gelen yorumları sizler için derledik!
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.
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İmza, kaşe, mühürlük bir isyan!
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Pinko'ya spin-off bile yapılır.
4. sezonda final hiç de imkansız görünmüyor...
Hikâyeler sil baştan yazılıp duruyor.
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Şerbom böyle mi ayrılacaktık...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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