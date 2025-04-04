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Seyirci Kızgın! Pembe'nin Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmasına Yoğun Tepki

Seyirci Kızgın! Pembe'nin Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmasına Yoğun Tepki

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2025 - 17:58

Show TV'nin 3 sezondur reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'yle alakalı şoke eden bir haber yayınlandı. Birsen Altuntaş, dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağını duyurdu. Söz konusu gelişme Kızılcık Şerbeti seyircisini epey kızdırdı. Gelen yorumları sizler için derledik!

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkacağını duyurdu. Mayıs ayında sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin yeni bölümünde Pembe karakterinin aldatılacağını öğreneceğini bilsek de karakterin nasıl bir hikâyeyle veda edeceği henüz net değil. 

Altuntaş'ın haberi kısa sürede gündeme otururken Şerbo seyircisi bu gelişmeye epey tepki gösterdi. Hikâyesi bittiği için Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasına karar verilen Pembe için seyirci pek çok alternatif hikâye oluştursa da senaryo ekibi, Pembe'nin dizideki gidişatının burada noktalanmasına karar verdi.

Haliyle Kızılcık Şerbeti seyircisinden tepki dolu paylaşımlar geldi. Onlardan birkaçını sizler için derledik.

İmza, kaşe, mühürlük bir isyan!

İmza, kaşe, mühürlük bir isyan!
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Pinko'ya spin-off bile yapılır.

Pinko'ya spin-off bile yapılır.
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4. sezonda final hiç de imkansız görünmüyor...

4. sezonda final hiç de imkansız görünmüyor...
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Hikâyeler sil baştan yazılıp duruyor.

Hikâyeler sil baştan yazılıp duruyor.
twitter.com

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Şerbom böyle mi ayrılacaktık...

Şerbom böyle mi ayrılacaktık...
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Peki, siz bu ayrılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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