Elçin Sangu'yla Çalışan Set Çalışanı Unutamadığı Anısını Anlattı
Elçin Sangu'yla Çalışan Set Çalışanı Unutamadığı Anısını Anlattı
Sevilen oyuncu Elçin Sangu, son dönemde yayınladıkları boykot çağrıları nedeniyle türlü olaylar yaşayan oyunculara destek olmasıyla öne çıkıyor. Aybüke Pusat'a ve gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek mesajı yayınlayan Sangu hakkında Çöp Adam dizisinin setinde beraber çalıştığı bir set çalışanından paylaşım geldi.
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Elçin Sangu, boykot paylaşımı nedeniyle işine son verilen ve gözaltına alınan meslektaşlarına destek mesajlarıyla gündemde.
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İşte set çalışanının o paylaşımı:
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Bu paylaşıma Elçin Sangu, "Sevgiyle kardeşim" yanıtını verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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