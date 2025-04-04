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Elçin Sangu'yla Çalışan Set Çalışanı Unutamadığı Anısını Anlattı

Elçin Sangu'yla Çalışan Set Çalışanı Unutamadığı Anısını Anlattı

Elçin Sangu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2025 - 21:58

Sevilen oyuncu Elçin Sangu, son dönemde yayınladıkları boykot çağrıları nedeniyle türlü olaylar yaşayan oyunculara destek olmasıyla öne çıkıyor. Aybüke Pusat'a ve gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek mesajı yayınlayan Sangu hakkında Çöp Adam dizisinin setinde beraber çalıştığı bir set çalışanından paylaşım geldi.

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Elçin Sangu, boykot paylaşımı nedeniyle işine son verilen ve gözaltına alınan meslektaşlarına destek mesajlarıyla gündemde.

Elçin Sangu, boykot paylaşımı nedeniyle işine son verilen ve gözaltına alınan meslektaşlarına destek mesajlarıyla gündemde.

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın yanında olduğunu belirten Sangu, ayrıca yıllar önce TRT dizisinden teklif aldığını ve reddettiğini yazmıştı.

Bunun yanı sıra Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Elçin Sangu, WhatsApp grubu kurarak insanları eylemlere davet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Üzümoğlu için 'O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı.' diyerek meslektaşını savundu.

Sangu'nun bu paylaşımının ardından Çöp Adam dizisinde beraber çalıştıkları Ali Osman Koçum, Elçin Sangu hakkında unutamadığı bir anısını paylaştı.

İşte set çalışanının o paylaşımı:

İşte set çalışanının o paylaşımı:
twitter.com

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twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu paylaşıma Elçin Sangu, "Sevgiyle kardeşim" yanıtını verdi.

Bu paylaşıma Elçin Sangu, "Sevgiyle kardeşim" yanıtını verdi.
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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