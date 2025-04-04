Elçin Sangu'yla Çalışan Set Çalışanı Unutamadığı Anısını Anlattı

Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın yanında olduğunu belirten Sangu, ayrıca yıllar önce TRT dizisinden teklif aldığını ve reddettiğini yazmıştı.

Bunun yanı sıra Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Elçin Sangu, WhatsApp grubu kurarak insanları eylemlere davet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Üzümoğlu için 'O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı.' diyerek meslektaşını savundu.

Sangu'nun bu paylaşımının ardından Çöp Adam dizisinde beraber çalıştıkları Ali Osman Koçum, Elçin Sangu hakkında unutamadığı bir anısını paylaştı.