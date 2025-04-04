Şaşırtan Karar! Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Ertelendi
Şaşırtan Karar! Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Ertelendi
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlanmaya başladığından beri türlü sorunlarla karşı karşıya geldi. Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Şakir Paşa Ailesi'nden beklenmedik bir haber geldi. 6 Nisan yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümü 13 Nisan'a ertelendi.
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NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayın hayatına başladığı andan beri türlü sorunlar yaşıyor.
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Şakir Paşa Ailesi yayın tarihini yine erteledi.
Sizce Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümünün yayınlanmama sebebi ne olabilir? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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