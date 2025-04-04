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Şaşırtan Karar! Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Ertelendi

Şaşırtan Karar! Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Ertelendi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2025 - 20:38

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlanmaya başladığından beri türlü sorunlarla karşı karşıya geldi. Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Şakir Paşa Ailesi'nden beklenmedik bir haber geldi. 6 Nisan yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümü 13 Nisan'a ertelendi.

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NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayın hayatına başladığı andan beri türlü sorunlar yaşıyor.

NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayın hayatına başladığı andan beri türlü sorunlar yaşıyor.

İddialı dizi seyirciden tam not alsa da RTÜK cezaları, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava ve dizi setinin yanmasıyla beraber yayın akışında bir türlü düzen oturtamamıştı. 

Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan vazgeçmesiyle ekrana fırtına gibi bir geri dönüş yapan dizi, bu defa Ramazan Bayramı sebebiyle 1 haftalık ara vermiş ve yeni bölüm tarihi için 6 Nisan'ı işaret etmişti.

Şakir Paşa Ailesi yayın tarihini yine erteledi.

Şakir Paşa Ailesi yayın tarihini yine erteledi.

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat Şakir'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Söz konusu gelişmenin dizinin çekimlerine etkisi olup olmayacağı merak edilirken Şakir Paşa Ailesi resmi X hesabı, dizinin bu hafta yayınlanmayacağını ve yeni bölümün 13 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.

Sizce Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümünün yayınlanmama sebebi ne olabilir? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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