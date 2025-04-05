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Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe'nin Diziden Nasıl Çıkacağına Dair Atılan Tweet Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe'nin Diziden Nasıl Çıkacağına Dair Atılan Tweet Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.04.2025 - 08:37

Kızılcık Şerbeti'nin her hareketi batsa da kalbimizi fetheden karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu hakkında şoke eden bir haber yayınlandı. Birsen Altuntaş, Pembe karakterinin Kızılcık Şerbeti dizisine veda edeceğini duyurdu. Söz konusu haber Şerbo seyircisini epeye sinirlendirirken Birsen Altuntaş bu defa attığı bir tweetle Pembe'nin sonu hakkında ipucu verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine ortalığı yıktı geçti.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine ortalığı yıktı geçti.

Pembe'nin ikinci defa aldatıldığını öğrendiği son bölümde Pink enfes bir intikam planı hazırladı. Tüm aileyi toplayıp otele giden Pembe, burada Işıl'ı saçından sürüklediğiyle kalmayıp bir de Apo'ya Osmanlı tokadıyla hayatının şokunu yaşattı. Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu her zamanki gibi yer aldığı sahnede devleşirken o anlara sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar geldi. Tabii bu mesajların çoğu buruktu.

Birsen Altuntaş, yeni bölümden önce Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağını duyurmuş fakat sonunun nasıl yazılacağı hakkında detay vermemişti.

Yeni bölüm sonrası yayınlanan fragman ve Birsen Altuntaş'ın tweeti Pembe'nin sonu hakkında ipucu mu verdi?

Yeni bölüm sonrası yayınlanan fragman ve Birsen Altuntaş'ın tweeti Pembe'nin sonu hakkında ipucu mu verdi?

Yayınlanan Kızılcık Şerbeti fragmanında Pembe, Işıl'a boşanmayacağını ve Apo'nun ona tuttuğu 'kapama evinde' yaşamaya devam etmesini söylerken rahat etmesinin tek yolunun 'ölmesi' olduğunun altını çizdi. 

Fragmanın hemen ardından ise Pembe'nin diziden ayrılacağını duyuran Birsen Altuntaş'tan ipucu niteliğinde bir tweet geldi. Altuntaş, attığı tweette 'Sen ölme, dayanamayız Pinko!' yazdı.

İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:

İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:

Peki, sizce Birsen Altuntaş burada ipucu mu vermeye çalıştı? Pembe karakteri diziye ölerek veda edebilir mi? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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nazifegurergil1957

pembe hanimsiz dizinin tadı hiççç olmaz.