Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe'nin Diziden Nasıl Çıkacağına Dair Atılan Tweet Kafa Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki Pembe'nin Diziden Nasıl Çıkacağına Dair Atılan Tweet Kafa Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti'nin her hareketi batsa da kalbimizi fetheden karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu hakkında şoke eden bir haber yayınlandı. Birsen Altuntaş, Pembe karakterinin Kızılcık Şerbeti dizisine veda edeceğini duyurdu. Söz konusu haber Şerbo seyircisini epeye sinirlendirirken Birsen Altuntaş bu defa attığı bir tweetle Pembe'nin sonu hakkında ipucu verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine ortalığı yıktı geçti.
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Yeni bölüm sonrası yayınlanan fragman ve Birsen Altuntaş'ın tweeti Pembe'nin sonu hakkında ipucu mu verdi?
İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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pembe hanimsiz dizinin tadı hiççç olmaz.