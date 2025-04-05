Aceleye mi Geldi? Yalı Çapkını'nın Finali Seyirci Tarafından Beğenilmedi
Aceleye mi Geldi? Yalı Çapkını'nın Finali Seyirci Tarafından Beğenilmedi
Star TV'nin 3 sezondur yayınlanan dizisi Yalı Çapkını, dün akşam yayınlanan 101. bölümüyle ekranlara veda etti. Eski bölümlerden flashback sahnelerin çoğunlukta olduğu Yalı Çapkını'nin final bölümü seyirciden geçer not alamadı. Biz de finale gelen yorumları derledik.
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Bir dönemin efsane dizisi Yalı Çapkını, dün akşam (4 Nisan) 101. bölümüyle final yaptı.
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Flashback sahnelerle geçiştirilmiş bir final...
İşte Yalı Çapkını'nın final bölümüne gelen tepkiler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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