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Aceleye mi Geldi? Yalı Çapkını'nın Finali Seyirci Tarafından Beğenilmedi

Aceleye mi Geldi? Yalı Çapkını'nın Finali Seyirci Tarafından Beğenilmedi

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.04.2025 - 09:36

Star TV'nin 3 sezondur yayınlanan dizisi Yalı Çapkını, dün akşam yayınlanan 101. bölümüyle ekranlara veda etti. Eski bölümlerden flashback sahnelerin çoğunlukta olduğu Yalı Çapkını'nin final bölümü seyirciden geçer not alamadı. Biz de finale gelen yorumları derledik.

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Bir dönemin efsane dizisi Yalı Çapkını, dün akşam (4 Nisan) 101. bölümüyle final yaptı.

Bir dönemin efsane dizisi Yalı Çapkını, dün akşam (4 Nisan) 101. bölümüyle final yaptı.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yıldızının parladığı dizi, 2. sezondan sonra bir türlü dikiş tutturamamış ve reytinglerde yokuş aşağı gitmişti. Öyle ki her hafta reyting rekoru kıran dizi, ilk önce birincilik koltuğunu rakibi Kızılcık Şerbeti'ne verirken ardından da reyting sıralamasında ilk 10'a zor girer olmuştu.

Kötü giden reytinglerin ardından 101. bölümde final yapacağı duyurulan Yalı Çapkını için o büyük gün gelip çattı. Fakat Yalı Çapkını'nın vedası seyirciden geçer not alamadı.

Flashback sahnelerle geçiştirilmiş bir final...

Flashback sahnelerle geçiştirilmiş bir final...

Yalı Çapkını mutlu bir sonla final yapsa da seyirci, sezonlar boyunca beklediği ve özlemini duyduğu sahnelere yine kavuşamadı. Finalde Seyran ve Ferit'in evlat edindiği Teşko'nun aile ağacı ödevi ön plana çıktı ve yalıdaki her bir karakterin hikayesi kendi ağzından dinlenerek bu anlatılara flashbackler eşlik etti.

E haliyle Yalı Çapkını finali seyirci tarafından aceleye gelmiş bir iş olarak akıllarda kaldı. Biz de Yalı Çapkını'nın finaline gelen yorumları sizler için derledik.

İşte Yalı Çapkını'nın final bölümüne gelen tepkiler:

İşte Yalı Çapkını'nın final bölümüne gelen tepkiler:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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