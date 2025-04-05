Aceleye mi Geldi? Yalı Çapkını'nın Finali Seyirci Tarafından Beğenilmedi

Yalı Çapkını mutlu bir sonla final yapsa da seyirci, sezonlar boyunca beklediği ve özlemini duyduğu sahnelere yine kavuşamadı. Finalde Seyran ve Ferit'in evlat edindiği Teşko'nun aile ağacı ödevi ön plana çıktı ve yalıdaki her bir karakterin hikayesi kendi ağzından dinlenerek bu anlatılara flashbackler eşlik etti.

E haliyle Yalı Çapkını finali seyirci tarafından aceleye gelmiş bir iş olarak akıllarda kaldı. Biz de Yalı Çapkını'nın finaline gelen yorumları sizler için derledik.