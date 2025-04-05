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"Anlayamazsınız" Videosuyla Viral Olan Tekne Aşığı Kaan'ın Şimdiki Hali ve Mesleği Çok Şaşırttı

"Anlayamazsınız" Videosuyla Viral Olan Tekne Aşığı Kaan'ın Şimdiki Hali ve Mesleği Çok Şaşırttı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 18:03

2014 yılında, İstanbul’daki Boat Show tekne fuarında verdiği röportajda, tekne hayranlığını 'Anlayamazsınız' sözüyle gözyaşları içerisinde anlatan ve kısa sürede internette viral olan Kaan'ı hatırlarsınız. Kaan'ı biz denizlerde ararken gökte bulduk. Minik tekne aşığı Kaan büyüdü. İşte şimdiki hali ve mesleği...

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"Anlayamazsınız, beni çeken motorun dalgası..." sözleriyle viral olmuştu.

"Anlayamazsınız, beni çeken motorun dalgası..." sözleriyle viral olmuştu.

2014 yılında ekran başında onu izleyenler henüz sosyal medyada fenomen olacağını bilmiyorlardı. İstanbul’daki Boat Show tekne fuarında, o zamanlar 13 yaşında olan Kaan Kavrayış’ın röportajı hafızalara kazındı. 

Gözyaşları içinde, ailesinin aldığı motorbota kavuşmanın sevincini anlatırken sarf ettiği o meşhur söz: “Anlayamazsınız”, kısa sürede halk arasında yayılarak bir deyim gibi kullanılmaya başlandı.

Minik Kaan şimdi 25 yaşında koca bir delikanlı!

Minik Kaan şimdi 25 yaşında koca bir delikanlı!

Kaan'ın denize duyduğu tutku, motorun dalga köpürtmesinden aldığı keyif, izleyen herkesin yüzünde bir tebessüm bırakmıştı. Herkes onun bir gün denizci, belki de kaptan olacağını düşünüyordu. Ama Kaan herkesi ters köşe yaptı.

Kaan hani denizci olacaktın?

Kaan hani denizci olacaktın?

Yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan Kaan, Fransa’da havacılık eğitimi aldı. Ve bugün bir pilot olarak mesleğini göklerde icra ediyor.

"Deniz sevdası" diye başladığı yolculuk, bir bakıma "gökyüzü tutkusuna" dönüştü.

"Deniz sevdası" diye başladığı yolculuk, bir bakıma "gökyüzü tutkusuna" dönüştü.

O artık dalga köpürten motorları değil, bulutları yararak ilerleyen uçakları kullanıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan bu gelişme, nostaljiyle karışık bir şaşkınlık yarattı.

İşte Kaan'ın şimdiki hali ve o unutulmaz röportajı:

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Sosyal medyada Kaan'ın son halini ve mesleğini görenlerden yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada Kaan'ın son halini ve mesleğini görenlerden yorumlar da gecikmedi.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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