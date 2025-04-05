"Anlayamazsınız" Videosuyla Viral Olan Tekne Aşığı Kaan'ın Şimdiki Hali ve Mesleği Çok Şaşırttı

Kaan'ın denize duyduğu tutku, motorun dalga köpürtmesinden aldığı keyif, izleyen herkesin yüzünde bir tebessüm bırakmıştı. Herkes onun bir gün denizci, belki de kaptan olacağını düşünüyordu. Ama Kaan herkesi ters köşe yaptı.