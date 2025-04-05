"Anlayamazsınız" Videosuyla Viral Olan Tekne Aşığı Kaan'ın Şimdiki Hali ve Mesleği Çok Şaşırttı
"Anlayamazsınız" Videosuyla Viral Olan Tekne Aşığı Kaan'ın Şimdiki Hali ve Mesleği Çok Şaşırttı
2014 yılında, İstanbul’daki Boat Show tekne fuarında verdiği röportajda, tekne hayranlığını 'Anlayamazsınız' sözüyle gözyaşları içerisinde anlatan ve kısa sürede internette viral olan Kaan'ı hatırlarsınız. Kaan'ı biz denizlerde ararken gökte bulduk. Minik tekne aşığı Kaan büyüdü. İşte şimdiki hali ve mesleği...
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"Anlayamazsınız, beni çeken motorun dalgası..." sözleriyle viral olmuştu.
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Minik Kaan şimdi 25 yaşında koca bir delikanlı!
Kaan hani denizci olacaktın?
"Deniz sevdası" diye başladığı yolculuk, bir bakıma "gökyüzü tutkusuna" dönüştü.
İşte Kaan'ın şimdiki hali ve o unutulmaz röportajı:
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Sosyal medyada Kaan'ın son halini ve mesleğini görenlerden yorumlar da gecikmedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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