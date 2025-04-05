Uzun yıllardır kayıpları aradığı ve cinayetleri aydınlattığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk olan başarılı gazeteci Müge Anlı, bu kez yepyeni bir formatla karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz yıllarda da sunduğu yarışma programı Güven Bana ile yeniden ekranlara dönüyor. Anlı, yeni programını Instagram hesabından duyurdu hatta başvurular alınmaya başladı bile!

Ancak programın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Fakat tahminlere göre yaz sezonunda izleyici ile buluşması bekleniyor. Yayın tarihi açıklandığında sizlere bildiriyor olacağız.