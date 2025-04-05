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Müge Anlı'dan Sürpriz Hamle: Yeni Programıyla İzleyici Karşısına Çıkmaya Hazırlanıyor!

Müge Anlı'dan Sürpriz Hamle: Yeni Programıyla İzleyici Karşısına Çıkmaya Hazırlanıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 16:30

Sabah kuşağının sevilen sunucusu gazeteci Müge Anlı, bu kez karşımıza başka bir programla çıkmaya hazırlanıyor. Alışık olduğumuz Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından farklı bir yapıma imza atacak olan Anlı, hepimizi şaşırtacak. Bir dönem sunduğu yarışma programıyla yeniden ekranlara gelecek olan Anlı, program ile ilgili başvuruları almaya başladı bile. Gelin, sevenlerini heyecanlandıran bu haberin detaylarına bakalım...

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Müge Anlı’dan sürpriz proje geldi. Bu kez bir yarışma programı ile geliyor!

Müge Anlı’dan sürpriz proje geldi. Bu kez bir yarışma programı ile geliyor!

Uzun yıllardır kayıpları aradığı ve cinayetleri aydınlattığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk olan başarılı gazeteci Müge Anlı, bu kez yepyeni bir formatla karşımıza çıkacak. 

Geçtiğimiz yıllarda da sunduğu yarışma programı Güven Bana ile yeniden ekranlara dönüyor. Anlı, yeni programını Instagram hesabından duyurdu hatta başvurular alınmaya başladı bile!

Ancak programın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Fakat tahminlere göre yaz sezonunda izleyici ile buluşması bekleniyor. Yayın tarihi açıklandığında sizlere bildiriyor olacağız.

Ünlü sunucunun ilk yarışma programı Güven Bana geri dönüyor.

Ünlü sunucunun ilk yarışma programı Güven Bana geri dönüyor.

ATV ekranlarında Müge Anlı’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan “Güven Bana”, alışılmış bilgi yarışmalarından biraz farklı. Sadece bilgiye değil, stratejiye ve güven duygusuna da dayanan bu yarışma, hem yarışmacıları hem de izleyicileri koltuklarına kilitliyor.

Format oldukça sade ama bir o kadar da sürükleyici: Sadece iki yarışmacı, iki koltuk ve büyük bir ödül!

Yarışmacılar, 2019 yılında ekrana geldiği dönemde toplamda 1 milyon TL değerindeki büyük ödül için mücadele etmişti. Bu yılki büyük ödül ise merak konusu oldu.

Yarışmanın ilk aşamasında, iki yarışmacı birlikte bilgi sorularını yanıtlıyor. Her doğru cevap, kasadaki para miktarını artırıyor.

Ancak yarışmanın asıl heyecanı final bölümünde başlıyor. Yarışmacılar, kazanılan toplam paranın kime ya da kimlere gideceğini belirleyecek kritik bir kararla karşı karşıya kalıyor.

Finalde her iki yarışmacı da ayrı ayrı bir karar vermek zorunda: Butona basan yarışmacı, kasadaki tüm parayı tek başına alabiliyor. Eğer iki yarışmacı da butona basmazsa, kazanç ortak şekilde bölüşülüyor. Ama eğer ikisi de aynı anda butona basarsa, ne yazık ki kimse para kazanamıyor.

Bakalım, yeni sezonda Güven Bana'da neler olacak. Siz izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

İşte programdan gelen ilk tanıtım videosu:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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SAYGIN ADAM

Sana en güzel yakisani Eski Yugoslavya belgeselleri gider.Eski vatanina dön orada bak ordada cok haksizliklar oluyoooooo....

Anarşist kuzgun

benim önerim kayıpları buluyordun şimdide bulunanları kaybet