Müge Anlı'dan Sürpriz Hamle: Yeni Programıyla İzleyici Karşısına Çıkmaya Hazırlanıyor!
Müge Anlı'dan Sürpriz Hamle: Yeni Programıyla İzleyici Karşısına Çıkmaya Hazırlanıyor!
Sabah kuşağının sevilen sunucusu gazeteci Müge Anlı, bu kez karşımıza başka bir programla çıkmaya hazırlanıyor. Alışık olduğumuz Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından farklı bir yapıma imza atacak olan Anlı, hepimizi şaşırtacak. Bir dönem sunduğu yarışma programıyla yeniden ekranlara gelecek olan Anlı, program ile ilgili başvuruları almaya başladı bile. Gelin, sevenlerini heyecanlandıran bu haberin detaylarına bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı’dan sürpriz proje geldi. Bu kez bir yarışma programı ile geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sunucunun ilk yarışma programı Güven Bana geri dönüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sana en güzel yakisani Eski Yugoslavya belgeselleri gider.Eski vatanina dön orada bak ordada cok haksizliklar oluyoooooo....
benim önerim kayıpları buluyordun şimdide bulunanları kaybet